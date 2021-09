Nouvelles de l’Argentine : le président subit une catastrophe électorale – l’accaparement du pouvoir des Malouines se retourne contre lui | Monde | Nouvelles

Le gouvernement d’Alberto Fernández a subi une lourde défaite lors des primaires de mi-mandat ce week-end – un résultat qui indique que le parti péroniste au pouvoir pourrait perdre le contrôle du Sénat lors des élections cruciales de novembre. La coalition d’opposition de centre-droit Juntos a remporté 41 pour cent des voix à l’échelle nationale et a laissé le gouvernement à la traîne avec 30 pour cent après le dépouillement de 96 pour cent de tous les votes.

Le parti au pouvoir a subi des défaites dans 18 des 24 districts, dont la capitale Buenos Aires, alors que le gouvernement est critiqué pour sa politique sur les coronavirus et l’augmentation des niveaux de pauvreté.

Le résultat du choc intervient 12 mois après que le président Fernandez a affirmé que les îles Falkland, connues en Argentine sous le nom d’Islas Malvinas, étaient “illégalement occupées” par le Royaume-Uni.

S’exprimant lors de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, le leader péroniste a également affirmé que la Grande-Bretagne avait une “présence militaire excessive et injustifiée sur les îles”.

Il a déclaré : « Je veux réaffirmer les droits souverains légitimes et imprescriptibles de la République argentine sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et les espaces maritimes environnants, qui font partie intégrante du territoire national de l’Argentine et qui ont été occupé illégalement par le Royaume-Uni pendant plus de 187 ans.

M. Fernandez a ajouté: “Le Royaume-Uni insiste également sur la présence militaire excessive et injustifiée sur les îles qui ne fait que créer des tensions dans une région caractérisée par le fait d’être une zone de paix et de coopération internationale”.

Les îles Falkland sont un territoire britannique d’outre-mer situé dans le sud-ouest de l’océan Atlantique et font l’objet d’un différend depuis des décennies.

L’Argentine prétend avoir les droits sur les îles et dit qu’elle a été héritée de la couronne espagnole au début des années 1800.

L’Argentine a envahi les Malouines en 1982, incitant la première ministre de l’époque Margaret Thatcher à déployer des troupes.

Près de 1 000 soldats ont été tués au cours de la guerre qui en a résulté, ce qui a entraîné l’expulsion des forces argentines et la reconquête des îles par le Royaume-Uni.

L’Argentine et le Royaume-Uni ont rétabli leurs relations diplomatiques en 1990 et les îles Falkland restent autonomes, mais les affaires étrangères et autres questions de défense sont gérées par le gouvernement britannique.

En 2013, les habitants des îles Falkland, peu peuplées, ont voté pour qu’il reste un territoire britannique d’outre-mer.

Le président Fernández a reconnu que des erreurs avaient été commises et a promis de renverser la vapeur avant le vote de mi-mandat de novembre.

Il a déclaré : « Nous n’avons pas fait quelque chose de bien et nous devons tous maintenant écouter le verdict. Il y a une demande que nous n’avons pas satisfaite et à laquelle nous ferons attention à partir de demain.

« La campagne vient de commencer et il nous reste deux mois [to the Legislative elections].

« J’ai deux ans de gouvernement devant moi et je ne vais pas baisser les bras, et je vous demande humblement de nous aider. En novembre, nous allons inverser cette histoire.