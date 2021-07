Nouvelles de l’armée britannique Des soldats britanniques forent des munitions pour les troupes américaines Lieutenant-général Ben Hodges | Royaume-Uni | Nouvelles

PMQ : Boris Johnson félicite l’armée britannique pour le déploiement du vaccin

Le lieutenant-général Ben Hodges, qui dirigeait l’armée américaine en Europe, a fait la révélation lors d’une comparution devant un comité restreint de la Chambre des communes. Les troupes britanniques participaient à un exercice de combat « réaliste », avec les forces américaines et françaises.

Cependant, selon le lieutenant-général Hodges, les soldats de la 3e division britannique ont épuisé leurs réserves de munitions.

S’adressant au comité restreint de la défense, il a déclaré : « En environ huit jours d’exercices, chaque pièce de munitions importantes a été dépensée dans l’ensemble de l’inventaire de l’armée britannique. »

L’incident a eu lieu pendant l’exercice Warfighter, qui s’est terminé en mai.

Le Royaume-Uni a fourni 1 300 soldats à l’exercice, qui a impliqué plus de 17 000 soldats et conseillers militaires au total.

Le contingent britannique provenait de la 3e division et de la 7e brigade d’infanterie, qui ont été déployées à Fort Hood et à Fort Bliss au Texas.

Le général James McConville, chef d’état-major de l’armée américaine, a déclaré que l’exercice avait été “tout un exploit” dans l’ensemble.

Il a commenté : « C’est l’un des plus grands exercices de ce type que nous ayons jamais fait aux États-Unis, et nous avons eu deux pays qui sont venus aux États-Unis pendant cette période difficile.

« Je suis très fier de ce qu’ils ont fait. Ils ont surmonté des obstacles importants pour inclure COVID et, grâce à leurs efforts inlassables, ils ont pu produire un exercice de classe mondiale qui fait de nous une armée plus forte et, très franchement, fait de nous un allié plus fort et un partenaire avec deux partenaires et alliés très importants. »

Ce point de vue a été soutenu par le brigadier Paul Tennant, qui a visité les États-Unis dans le cadre du contingent britannique.

Il a déclaré: «Ce fut un énorme succès, témoignant non seulement de l’énorme compétence et de l’énergie du quartier général de la division, mais aussi de la valeur cumulative des itérations successives de l’exercice.

« Ses avantages se ressentent le plus immédiatement dans l’amélioration de la réputation de l’armée britannique et du Royaume-Uni en général.

« À son tour, son succès alimente directement la crédibilité de nos forces armées respectives et leur effet dissuasif. »

Lors de sa comparution devant un comité restreint, le lieutenant-général Hodges a également discuté de la menace militaire de la Russie pour l’Europe.

En avril, Moscou a massé environ 100 000 soldats le long de sa frontière avec l’Ukraine.

Un conflit se déroule dans l’est de l’Ukraine depuis 2014, lorsque les séparatistes pro-russes ont lancé des soulèvements.

Se référant à l’accumulation russe, le lieutenant-général Hodges a déclaré : « Vous devez être capable d’égaler cela pour pouvoir le dissuader. »

En 2014, après le renversement d’un gouvernement pro-Moscou à Kiev, les troupes russes ont saisi et annexé la Crimée.

Des insurrections pro-russes ont eu lieu dans certaines parties de Donetsk et de Louhansk, entraînant des déclarations d’indépendance des rebelles dans les deux régions.

Cependant, ni l’un ni l’autre n’a été accepté par la communauté internationale, qui continue de considérer Donetsk et Louhansk comme un territoire ukrainien souverain.

Le mois dernier, des coups de semonce ont été tirés lorsque les forces russes ont ordonné au HMS Defender de quitter les eaux au large de la Crimée.

Le ministère de la Défense a déclaré que le navire de guerre « effectuait un passage innocent dans les eaux territoriales ukrainiennes conformément au droit international ».

L’affrontement a eu lieu au large du cap Fiolent en Crimée, dans la mer Noire.