Nouvelles de l’armée de l’UE: La majorité des États soutiennent les plans d’une force de réaction rapide de 5 000 hommes | Politique | Nouvelles

Les plans sont soutenus par au moins 14 États membres, dont la France et l’Allemagne, après plus de deux décennies de tentatives similaires. Une brigade de 5 000 soldats, dotée de capacités terrestres, navales et aériennes, serait créée pour offrir une aide urgente aux gouvernements étrangers. Les ministres de la Défense de l’UE devraient discuter de cette idée lors d’une réunion spéciale organisée par le principal diplomate étranger du bloc, Josep Borrell.

L’Espagnol a critiqué la réticence de l’UE à intervenir dans les conflits étrangers, en particulier dans des États en déroute comme la Libye.

Les 14 pays soutenant la nouvelle unité militaire sont l’Autriche, la Belgique, Chypre, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne.

Les États de l’UE ont ouvert pour la première fois des discussions sur une telle unité d’intervention rapide en 1999.

En 2007, le bloc a établi une force prête au combat de 1 500 hommes, mais elle n’a jamais été utilisée.

Ces groupements tactiques pourraient désormais former la base de la soi-disant première force d’entrée, donnant ainsi un nouvel élan à une armée européenne à part entière.

Le bloc dispose actuellement d’un budget conjoint pour développer des armements et travaille sur une doctrine militaire pour 2022.

Un responsable de l’UE a déclaré à l’agence de presse .: “Borrell a toujours déclaré que l’UE devait apprendre la langue du pouvoir.”

Le Brexit a obligé le bloc à revoir ses ambitions militaires maintenant qu’il ne peut plus compter sur Londres comme l’un de ses garants de sécurité habituels.

Le divorce de la Grande-Bretagne libère également les pays de l’UE pour qu’ils poursuivent une politique de défense conjointe plus crédible, longtemps réprimandée par les gouvernements consécutifs de Westminster.

Washington souhaite que Bruxelles fasse plus pour sa sécurité, en particulier à ses frontières avec la Russie, même si l’OTAN reste déterminée à soutenir les défenses de l’Europe.

L’Ukraine pourrait être un exemple d’utilisation possible de la nouvelle unité de réaction rapide de l’UE.

Kiev a appelé au soutien après que le renforcement de l’armée russe approche les 100 000 dans la région annexe de la Crimée.