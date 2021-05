Nouvelles de l’armée de l’UE : le Bloc enverra des troupes en mission “d’ici quelques mois” alors que Dale attaque Clegg | Monde | Nouvelles

Et le journaliste Iain Dale a ostensiblement rappelé à l’ancien vice-Premier ministre et archevêque Nick Clegg son précédent rejet de l’idée, qu’il qualifiait de “fantasme dangereux”. Cependant, le plan pourrait encore être anéanti par la réticence des États membres de l’UE à fournir les troupes nécessaires.

S’exprimant hier, le ministre portugais de la Défense, Joao Cravinho, a déclaré qu’il espérait que la mission serait approuvée en juin.

Soixante soldats portugais envoyés au Mozambique, une ancienne colonie portugaise, en mai exécutent un programme de quatre mois formant onze soldats mozambicains pour contrer l’insurrection, partager des renseignements et utiliser des drones pour suivre les mouvements des militants.

La mission de l’UE étendra le travail du Portugal à la formation à plus grande échelle, a déclaré Cravinho, ajoutant que le Portugal était prêt à fournir 50 pour cent de la main-d’œuvre.

Les pays incapables d’envoyer des troupes peuvent fournir d’autres formes d’aide telles que la communication par satellite, a déclaré M. Cravinho.

Joseph Borrell, qui en tant que haut représentant est le chef de file de la politique étrangère du bloc, a précédemment déclaré que 200 à 300 personnes pourraient être envoyées d’ici la fin de l’année.

Le Mozambique est aux prises avec une insurrection dans sa province la plus septentrionale de Cabo Delgado depuis 2017 et la violence a considérablement augmenté au cours de la dernière année.

JUST IN: Brexit LIVE – Alerte concernant un complot visant à annuler l’accord commercial avec l’Australie

M. Cravinho a ajouté: “Tout d’abord, la mission doit être officiellement approuvée, puis les pays qui participeront auront la possibilité de déclarer ce qu’ils ont dit en privé.”

Réagissant sur Twitter, M. Dale a posté : « Nick Clegg : ‘Une armée européenne est un fantasme dangereux. Ça n’arrivera pas.’

“Je vais juste laisser ça là pour que vous réfléchissiez quand Remain dit qu’ils ne nous ont jamais induits en erreur.”

M. Clegg a fait sa célèbre remarque en 2015 lors d’une interview sur LBC en réponse à une suggestion du président de la Commission européenne de l’époque, Jean-Claude Juncker, qui suggérait qu’une force européenne combinée agirait comme un rempart contre la Russie.

Le chef des libéraux-démocrates a déclaré : « Cela n’arrivera pas. Peu importe que Nigel Farage dise que cela pourrait arriver ou que Jean-Claude Juncker dise que cela pourrait arriver. Il ne peut pas créer une armée européenne.

Le président français Emmanuel Macron fait partie de ceux qui sont favorables à l’idée d’une force militaire à l’échelle de l’UE, ayant affirmé en 2018 que le continent ne pourrait pas être correctement protégé sans une « véritable armée européenne ».

L’ancien chef du Brexit Party, M. Farage, a suggéré pendant de nombreuses années qu’une armée européenne était une perspective très réelle et s’est lui-même heurté à M. Clegg lors d’un débat télévisé en 2014.

En 2019, il a tweeté : « L’UE vise maintenant une armée de 60 000 hommes et le nouveau chef de la politique étrangère, Josep Borrell, déclare que ‘l’UE doit apprendre à utiliser le langage du pouvoir’.

«Quand Remainers arrêtera-t-il de mentir sur les intentions de cet État dangereux et antidémocratique?»

Plus tôt cette année, Ben Habib, également ancien eurodéputé du Brexit Party, a déclaré à Express.co.uk : « Lorsque vous revenez en 2015 et que vous vous souvenez du débat que Nick Clegg a eu avec Nigel Farage, lorsque Nigel a déclaré qu’ils visaient à avoir une position l’armée et Nick a dit quelque chose comme “ne parle pas d’ordures, c’est juste alarmiste”, ils étaient occupés à le planifier en même temps.

“Maintenant, il est impossible que le vice-Premier ministre du Royaume-Uni ne sache pas ce qui se passait au sein de la Commission.”