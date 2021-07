Nouvelles de l’armée de l’UE : Macron haussier revendique l’affirmation du leadership “Seuls la France et les États-Unis peuvent le faire” Monde | Nouvelles

Le président français a fait ses remarques lors d’un discours à Paris hier au cours duquel il a offert une évaluation ambitieuse du rôle de la France sur la scène mondiale. Macron a déclaré : « Au cours des quatre dernières années, nous avons construit une base de coopération européenne sans précédent.

« La défense européenne n’avait jamais autant progressé depuis les années cinquante.

« En termes de grands projets industriels, en termes d’opérations conjointes, à la fois sur notre sol en développant une culture commune d’intervention, mais aussi à l’étranger, que ce soit à travers des missions dans le cadre de l’OTAN ou des missions que nous avons développées dans le cadre européen.

« Nous avons également continué à déployer des investissements financiers communs, de grands projets d’innovation technologique, dans les secteurs prioritaires de demain, et des projets partagés avec d’autres pays comme l’Allemagne.

M. Macron a ajouté : « Ce succès est la preuve même de notre confiance dans l’avenir, et aussi de notre confiance dans ce partenariat car nous avons un soutien solide.

“C’est ce que nous construisons, un tout nouveau rôle pour nos forces armées.”

Se référant à l’opération Barkhane, la force militaire anti-jihadiste de la France dans la région désertique qui couvre une grande partie de l’Afrique de l’Ouest, y compris le Mali, il a déclaré : « Au Sahel, nous sommes en train de construire le cadre pour que la France puisse diriger et faire ce que jusqu’à présent seuls les États-Unis pourraient le faire : être une nation-cadre qui fonctionne comme un pilote pour l’ensemble de la coalition.

S’adressant à la radio Europe 1 en 2018, M. Macron a critiqué la décision du président américain de l’époque, Donald Trump, de retirer son pays d’un traité clé de limitation des armements de l’ère de la guerre froide.

Il a déclaré : « Nous devons nous protéger vis-à-vis de la Chine, de la Russie et même des États-Unis.

“Nous ne protégerons les Européens que si nous décidons d’avoir une véritable armée européenne.”

Plus récemment, il a déclaré l’année dernière que l’Europe devait jouer un rôle plus indépendant et plus affirmé dans le monde.

Lors d’un débat avec des étudiants en Lituanie, il a déclaré : « Nous, certains pays plus que d’autres, avons renoncé à notre indépendance stratégique en dépendant trop des systèmes d’armes américains.

« Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un monde bipolaire composé des États-Unis et de la Chine. »

Les inquiétudes concernant la perspective d’une armée européenne ont également été soulignées le mois dernier après l’apparition du bloc qui prévoyait de dépenser des millions pour armer le «corps permanent» de Frontex avec 2 500 pistolets semi-automatiques et trois millions de cartouches.

Commentant, l’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib a déclaré : « Ce que nous avons ici n’est pas seulement une force frontalière, mais une force qui peut être utilisée à l’intérieur et donc potentiellement contre les États membres.

« Les Européens qui tiennent à leur indépendance devraient être très inquiets.

« L’UE est désormais un super-État armé. Il ne fera pas que fléchir ses muscles sur les pays voisins, mais il le fera également en interne. »

(Rapport supplémentaire de Maria Ortega)