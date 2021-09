Nouvelles de l’armée de l’UE : Macron va céder le siège du Conseil de sécurité de l’ONU à Bruxelles dans le cadre d’une campagne militaire de bloc | Politique | Nouvelles

Emmanuel Macron est le fer de lance des projets d’une “Union européenne de défense” d’une intégration militaire plus étroite à la suite du conflit sous-marin avec l’Australie et du retrait américain d’Afghanistan. Un proche allié du président français a suggéré que sa pression pour une armée européenne pourrait entraîner une discussion sérieuse sur la représentation du bloc au Conseil de sécurité. Sandro Gozi, député européen du parti de M. Macron, a déclaré : « Je pense que si nous avançons sur ces choses, nous pouvons également mettre sur la table la discussion sur le Conseil de sécurité. »

Son intervention intervient après que les dirigeants du bloc ont discuté de la création d’une unité d’intervention rapide de 5 000 hommes après que le retrait américain d’Afghanistan a forcé les pays européens à interrompre leurs efforts d’évacuation.

Et Paris fait également pression pour une plus grande intégration militaire de l’UE après que l’Australie a renié son contrat de 45 milliards de livres sterling pour acheter des sous-marins de construction française et a plutôt signé un pacte de sécurité avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

La France est le seul État membre de l’UE à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU après le Brexit.

L’UE conserve son statut d’observateur, tandis que le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la Russie ont les quatre autres sièges permanents.

M. Macron envisage de partager le siège de la France à l’ONU s’il parvient à obtenir des concessions qui faciliteront le déploiement d’une armée de l’UE dans les zones de conflit.

Les pays de l’UE ont jusqu’à présent été réticents à envoyer des troupes au combat sous un drapeau de l’UE.

Des « groupes de combat » dirigés par Bruxelles ont été convenus en 2007 mais n’ont jamais été utilisés car leur déploiement nécessite le soutien unanime du bloc des 27 membres.

Paris estime qu’une concession du Conseil de sécurité pourrait suffire à convaincre les États membres de renoncer à leur opposition à de tels plans.

Lors de son discours phare sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accusé les dirigeants européens de manquer de “volonté politique” pour déployer des troupes dirigées par Bruxelles dans le monde.

Elle a insisté sur le fait que le bloc devrait être en mesure d’envoyer des « groupes de combat » dans les zones de conflit sans l’aide des États-Unis.

Mme von der Leyen, ancienne ministre allemande de la Défense, a déclaré aux députés que la fin abrupte de la mission dirigée par les États-Unis en Afghanistan soulevait des questions sur les capacités du bloc.

Elle a exhorté les pays de l’UE à mettre de côté leurs réserves de longue date concernant la mise en place de bottes sur le terrain et à construire une “Union de la défense”.

À LIRE À NE PAS MANQUER : Nous avons payé des MILLIONS ! Les Britanniques dénoncent la France “gourmande et obsédée par eux-mêmes”

La France prend la présidence tournante de six mois de l’UE en janvier, lui conférant un rôle clé dans les processus décisionnels du bloc.

M. Macron et Mme von der Leyen doivent tenir un sommet des dirigeants européens pour discuter des capacités militaires du bloc.

M. Gozi a déclaré au Telegraph : « C’est une opportunité unique pour lui et pour l’Europe.

“Nous devons être prêts à confirmer notre alliance transatlantique mais aussi à devenir adultes en termes de sécurité et à prendre nos responsabilités.”