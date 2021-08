Ben Habib s’exprimait après que M. Verhofstadt, lui-même député européen et ancien représentant du Parlement européen pour le Brexit, se soit rendu sur Twitter pour soutenir les propos de Joseph Borrell, le supremo de la politique étrangère de l’UE. M. Borrell a suggéré que la chute de Kaboul montrait pourquoi le bloc avait besoin de ses propres forces armées – et M. Verhofstadt a accepté, déclarant : « L’Afghanistan montre une fois de plus que les armées sont cruciales pour la sécurité de nos citoyens et alliés à l’étranger.

« Les pays de l’UE doivent le faire ensemble : coopérer et intégrer leurs forces afin que notre peuple, nos intérêts et nos valeurs soient protégés.

« Pensez au-delà des tabous ou des caricatures : une armée européenne relève du bon sens ! »

M. Habib, critique de longue date du concept, était totalement insensible.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je ne peux m’empêcher de sourire à chaque fois que Verhofstadt ouvre la bouche.

“Il est incapable de voir quoi que ce soit autrement qu’à travers le prisme de l’avancement de son empire européen.”

M. Habib a expliqué : « L’UE est représentée au G7 et l’Allemagne, la France et l’Italie en sont membres.

« Aucun d’entre eux ne s’est opposé à l’accord de Doha pour quitter l’Afghanistan, mais sa réponse au fiasco afghan est d’appeler à une action de l’UE ; d’appeler à une armée européenne pour faire le travail auquel les États-Unis et le Royaume-Uni ont échoué.

En référence à l’ancien Premier ministre belge et régulièrement critique de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, M. Habib a déclaré : « Verhofstadt a besoin d’être confronté à la réalité.

« Il n’y a pas de force armée individuelle significative en Europe.

« Les forces armées françaises et allemandes sont proches du désespoir. Le Royaume-Uni était leur plus gros, mais heureusement, nous sommes sortis. »

M. Habib a également fait référence à la propre force frontalière de l’UE, dont les agents ont récemment reçu des armes à feu.

Il a déclaré : « De toute façon, l’UE a sa propre milice – Frontex – chargée de protéger les frontières de l’UE.

« Ils auront bientôt des emplois supprimés alors qu’ils cherchent à dissuader le flot de réfugiés d’Afghanistan.

« Peut-être que Verhofstadt devrait attendre de voir comment Frontex et la liberté de circulation se déroulent pour l’UE avant d’ouvrir à nouveau la bouche ? »

Dans une interview en début de semaine, M. Borrell a déclaré: “Je regrette beaucoup la façon dont les choses se sont passées, mais personne n’a demandé l’avis des Européens.

“Certains pays vont devoir se poser des questions sur un allié américain qui, comme l’a dit Joe Biden, ne veut pas mener les guerres des autres pour eux.

“Les Européens n’ont pas le choix. Nous devons nous organiser pour faire face au monde tel qu’il est et non au monde dont nous rêvons.”

Il a ajouté : « Nous proposerons de doter l’Union d’une force expéditionnaire de 50 000 hommes, capable d’agir dans des circonstances comme celles que nous connaissons en Afghanistan.

« En septembre, je vais visiter l’Irak, la Tunisie et la Libye. Les prochaines crises seront en Irak et au Sahel.

« L’Europe ne réagit qu’en cas de crise. L’Afghanistan pourrait la réveiller.

« Le moment est venu de lui donner une force militaire capable de combattre si nécessaire. »