Nouvelles de l’assurance nationale: Boris Johnson dévoilera un énorme plan de sauvetage de 5,5 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

Boris Johnson : Il est “injuste” de dire que le gouvernement n’était “pas préparé”

Hier soir, le Premier ministre a convenu de l’énorme plan de sauvetage avec le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Sajid Javid. Il devrait également finaliser 10 milliards de livres sterling supplémentaires par an au cours des trois prochaines années pour réparer le système de protection sociale en ruine dès la réunion du Cabinet de demain. Et face à une révolte furieuse des conservateurs contre ses plans d’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale pour financer les deux régimes, le Premier ministre fera valoir que le système de santé et de soins ne peut pas faire face sans l’investissement supplémentaire financé par les contribuables.

Hier soir, une source de Downing Street a déclaré au Daily Express: «Le Premier ministre veut s’assurer que le NHS est pleinement préparé après la pandémie.

« Cela signifie, bien sûr, un plan à long terme pour les soins sociaux. Cela signifie également faire face aux répercussions de la pandémie sur les hôpitaux et autres services de santé. »

Les hauts responsables de Whitehall ont participé hier soir à une série frénétique d’appels téléphoniques et de réunions en ligne pour finaliser les détails des annonces de cette semaine.

La première partie du paquet – pour réduire les listes d’attente des hôpitaux qui ont grimpé en flèche lorsque le NHS s’est concentré sur la lutte contre Covid – a été convenue hier soir alors que des négociations tendues se poursuivaient sur le remaniement des soins sociaux.

Hier soir, le Premier ministre a approuvé l’énorme plan de sauvetage (Image: GETTY)

Mais une révolte conservatrice s’intensifiait avec une bande de députés d’arrière-ban et cinq ministres du Cabinet opposés à la hausse de l’assurance nationale du Premier ministre.

Un haut député conservateur a déclaré : « Cela ressemble au genre de chose qu’un gouvernement travailliste ferait, essentiellement simplement augmenter les impôts.

«Au lieu de faire la chose difficile, qui est la réforme, ce serait faire la chose facile.

«Cela imposera le plus les jeunes électeurs et ce seront eux qui bénéficieront le moins de la politique.

M. Sunak devrait également confirmer officiellement dès demain que la pension de l’État « triple (Image : GETTY)

« Je pense que c’est une voie très difficile à emprunter pour un gouvernement conservateur. « Taxer sans réforme serait considéré comme hautement incendiaire au cœur du Parti conservateur. »

M. Sunak devrait également confirmer officiellement dès demain que le «triple verrouillage» de la pension d’État sera temporairement suspendu en raison de la forte augmentation de la croissance des revenus alors que son programme de soutien à l’emploi Covid est progressivement supprimé.

Les responsables du Trésor craignaient que l’augmentation de la pension en fonction des revenus ne génère une facture supplémentaire de 8 milliards de livres sterling par an. Les autres parties du mécanisme de triple verrouillage, garantissant des hausses conformes à l’inflation soit 2,5 %, seront conservées.

De nombreux conservateurs seniors sont furieux que la hausse de l’assurance nationale – et la suspension du triple verrouillage des retraites – viole les promesses du manifeste des élections générales des conservateurs de 2019.

Les hauts responsables de Whitehall ont participé à une série frénétique d’appels téléphoniques et de réunions en ligne pour la dernière fois (Image: GETTY)

L’ancien chancelier conservateur Lord Hammond a averti hier que la hausse des impôts causerait des “dommages importants” au parti aux urnes.

Le pair a déclaré à Times Radio: «Une augmentation des cotisations à l’assurance nationale demande aux jeunes travailleurs, dont certains n’hériteront jamais de la propriété, de subventionner les personnes âgées qui ont accumulé des richesses au cours de leur vie et possèdent une propriété, et, sur n’importe quelle base , ça doit être faux.

«Je pense que si le gouvernement allait de l’avant avec l’augmentation proposée des cotisations à l’assurance nationale, en rompant un engagement manifeste afin de garantir les frais de garde des personnes âgées à domicile, je pense que cela provoquerait un contrecoup très important.

« Je pense que cela causerait au gouvernement – ​​au Parti conservateur – des dommages importants. »

Lord Hammond s’est engagé à « voter contre » la législation à la Chambre des Lords si l’occasion se présente.

« Économiquement, politiquement, étendre davantage l’État afin de protéger les actifs privés en demandant aux pauvres de subventionner les riches doit être la mauvaise chose à faire », a-t-il déclaré.

L’ancien conseiller en chef de M. Johnson, Dominic Cummings, a tweeté hier : « Chaque député conservateur s’est tenu sur une promesse manifeste de ne pas appliquer d’impôt sur le revenu et d’assurance nationale. Le PM l’a personnellement garanti. Si vous votez pour rompre votre promesse, vous entendrez : ‘Tu es quand même un menteur’ pendant des années.»

Hier, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a insisté sur le fait que le gouvernement était « engagé à réformer » les soins sociaux.

Les responsables du Trésor craignaient que l’augmentation de la pension en fonction des revenus ne génère 8 milliards de livres sterling supplémentaires (Image: EXPRESS)

Il a déclaré à The Andrew Marr Show de la BBC : “Nous présenterons nos propositions, et je suis très heureux de revenir sur votre programme lorsque les détails seront publiés pour discuter de la façon dont nous paierons pour des soins sociaux pour adultes de meilleure qualité et réformés.”

Il risquait également de mettre en colère de nombreux collègues en refusant de dire que le Parti conservateur était un parti « à faible taux d’imposition ».

M. Zahawi a déclaré à Times Radio : « Le Parti conservateur est le parti d’une fiscalité équitable, en veillant à ce que nous obtenions non seulement le taux d’imposition, mais également que l’impôt soit correctement appliqué.

“Ce n’est pas seulement se concentrer sur le taux qui fait la différence, c’est aussi ce que nous avons dans les coffres pour payer plus de policiers, plus d’infirmières, plus de médecins, le NHS.”

Une révolte conservatrice s’intensifiait avec une bande de députés d’arrière-ban et cinq ministres du Cabinet opposés à t (Image: GETTY)

L’ancien ministre du Cabinet Liam Fox, qui était secrétaire fantôme à la santé lorsque les conservateurs étaient dans l’opposition il y a deux décennies, a exhorté hier le gouvernement à relancer un plan conservateur remontant à la période qui chercherait à encourager les gens à assumer plus personnellement la responsabilité d’investir au cas où ils ont besoin de soins sociaux dans la vieillesse.

Dans le cadre de son plan, l’État empêcherait les familles d’avoir à vendre leur maison pour couvrir le coût des soins aux personnes âgées tant qu’elles auraient investi dans un fonds dédié de type retraite pour contribuer aux coûts des soins.

« Tout le monde s’accorde à dire que nous avons besoin de plus d’argent dans le système. La question est de savoir comment procéder de manière juste et équitable.

“Nous examinerons les plans du gouvernement pour voir s’ils encouragent la responsabilité personnelle et s’ils sont équitables entre les générations”, a déclaré le Dr Fox.

Il a déclaré que le plan « mettrait les soins de longue durée sur une base financière saine tout en étant juste pour ceux qui voulaient transmettre leurs actifs à la prochaine génération mais ne pénaliseraient pas indûment les jeunes ».