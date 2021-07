Nouvelles de l’économie allemande: Angela Merkel fait face au cauchemar de la confiance des entreprises face à la nouvelle vague de Covid | Politique | Nouvelles

L’Institut Ifo de Munich a annoncé que son indice du climat des affaires avait chuté pour la première fois en six mois, par rapport à son plus haut niveau depuis des décennies. La mesure est passée de 101,7 en juin à 100,8 en juillet, reflétant la baisse des attentes pour les six prochains mois. Une enquête de . auprès d’économistes s’attendait à ce que le sentiment des entreprises dans la plus grande économie d’Europe continue d’augmenter à 102,1.

Le président de l’Ifo, Clemens Fuest, a déclaré: “Les goulots d’étranglement de l’offre et les inquiétudes concernant la nouvelle augmentation du nombre d’infections pèsent sur l’économie allemande.”

La confiance s’est effondrée dans les entreprises de services, de fabrication et de commerce de détail, la construction étant le seul secteur dans lequel les perspectives montraient des signes d’amélioration.

M. Fuest a déclaré que les entreprises de services allemandes “continuent de s’attendre à des chiffres de vente en hausse, même s’ils ne sont pas aussi forts que le mois précédent”.

Mais il a averti que la fabrication était entravée par la “rareté des produits intermédiaires”.

Le chef de l’Ifo a ajouté que la pénurie “devient de plus en plus critique, et de plus en plus d’entreprises se plaignent d’un manque de travailleurs qualifiés”.

Les prévisions inattendues contredisaient une lecture plus optimiste de l’enquête de la semaine dernière auprès des directeurs d’achat allemands.

La lecture du PMI a atteint un niveau record malgré les inquiétudes généralisées concernant les problèmes d’approvisionnement.

Les entreprises manufacturières allemandes ont eu du mal à répondre à la demande mondiale croissante en raison de pénuries de matériaux et de composants.

Il a été dit que la rareté des articles, notamment les semi-conducteurs, les métaux, les plastiques et le bois, ainsi que les goulets d’étranglement dans le transport par conteneurs, avaient entravé leurs activités.

Malgré la catastrophe, l’économie allemande devrait rebondir cet été après la levée de la plupart des restrictions sur les coronavirus en mai.

Les infections au COVID-19 se sont effondrées et maintenant plus de la moitié des adultes ont reçu deux doses d’un vaccin.

Mais certains économistes sont plus pessimistes en raison de la menace d’une augmentation des infections et des futurs blocages.

Jorg Kramer, économiste en chef à la Commerzbank, a déclaré: “En fin de compte, ceux-ci sont effectivement susceptibles d’être appliqués, bien que nous ne nous attendions pas à un autre verrouillage indifférencié.”

Le taux d’infection au coronavirus reste stable en Allemagne, avec seulement 958 nouvelles infections signalées lundi par l’Institut Robert Koch du pays.

Mais cela signifie que le taux d’incidence sur sept jours est passé à 14,3 pour 100 000 personnes, contre 4,9 le 6 juillet.

Le chiffre a augmenté pendant trois semaines consécutives alors que l’Europe se prépare à ce que la variante Delta devienne la souche dominante d’ici août.

Helge Braune, le principal assistant de la chancelière allemande Angela Merkel, a averti que les cas pourraient atteindre 100 000 par jour d’ici la fin septembre s’ils continuaient d’augmenter au rythme actuel.