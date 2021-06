Nouvelles de l’Écosse: 500 millions de livres sterling d’accords Covid attribués par des organismes publics – sans examen | Politique | Nouvelles

Écosse: Forbes grillé sur l’approche de verrouillage «prudente» de SNP

Le journal Herald on Sunday en Écosse a mené une analyse qui, selon lui, montre que plus de 160 ont été attribués par le NHS, le gouvernement écossais, les autorités locales et d’autres directement à des fournisseurs sans aucun processus concurrentiel. Une poignée d’entreprises qui ont obtenu du travail directement comprennent celles ayant des liens avec le SNP de Nicola Sturgeon, ainsi que des entreprises sans antécédents clairs dans la prestation des services pour lesquels elles ont été payées. Le journal a découvert qu’au moins 169 contrats liés à Covid ont été attribués au cours des 18 derniers mois – sans même avoir été proposés à d’autres entreprises.

Le total s’élève à plus de 539 millions de livres sterling et couvre les centres d’appels, les EPI (équipements de protection individuelle), les logements et les maisons de soins, l’assistance informatique, le désinfectant pour les mains et le travail de conseil.

Les entreprises ayant obtenu des contrats incluent Pursuit Digital, qui se décrit comme une « agence à service complet axée sur les solutions offrant des solutions de centre de contact et des solutions technologiques omnicanal à des clients du monde entier ».

Le co-fondateur de la société est Patrick Byrne, partisan de l’indépendance, et avant la pandémie, la société a travaillé avec le SNP pour effectuer un soutien téléphonique lors du référendum sur l’indépendance de 2016.

L’analyse de The Herald dimanche a révélé que Pursuit Digital avait remporté un contrat d’une valeur de 10,2 millions de livres sterling pour gérer NHS Test and Protect par NHS National Services Scotland – sans même faire l’objet d’un appel d’offres.

Le SNP est sous pression après qu'un rapport a révélé que 500 millions de livres sterling d'accords publics avaient été attribués sans examen

Il y a quelques semaines à peine, la société sœur Pursuit Marketing a conclu un contrat d’une valeur de 1 million de livres sterling pour fournir un support de centre d’appels pour les fournitures d’EPI de soins sociaux, mais celui-ci a initialement fait l’objet d’un appel d’offres.

Un porte-parole du formulaire a insisté sur le fait que le point de vue politique de ses propriétaires n’avait “aucune incidence sur nos opérations”.

Ils ont déclaré au journal: «Cela fait suite à un contrat à court terme attribué au plus fort de la pandémie où nous avons pu transformer numériquement la distribution et l’audit des fournitures d’EPI aux prestataires de soins sociaux à travers l’Écosse, aidant à garantir qu’il parvienne à ceux qui en avaient besoin .

« Sur la base du succès de ce projet, et pour une courte période entre septembre 2020 et mars 2021, Pursuit a également fourni une capacité de centre d’appels à NHS Test & Protect et ce travail est maintenant effectué par d’autres entrepreneurs. »

Le chef du SNP et le premier ministre écossais Nicola Sturgeon

Ailleurs, le conseil municipal d’Édimbourg a accordé 635 725 £ à des entreprises pour des fournitures d’EPI au début de la crise de Covid.

Neuf autres entreprises ont reçu une part des fonds PPE, y compris des sociétés de marque et de marchandisage – encore une fois sans que ces accords lucratifs ne soient examinés ou mis en appel d’offres.

Le conseil de la capitale écossaise a déclaré que la société de boissons Gleann Mor Spirits, spécialisée dans la création de petits lots de gin, de whisky et d’autres spiritueux, avait été invitée à fournir du «gel pour les mains à base d’alcool» qui était «très rare» lorsque la pandémie a commencé.

Ils ont déclaré: «Bien que nous ayons eu des commandes en cours pour 15 000 bouteilles de gel pour les mains d’un fournisseur sous contrat, la livraison a été retardée aux frontières du pays d’origine.

L'Écosse a été durement touchée par la pandémie de Covid

«C’est pourquoi nous avons travaillé avec Gleann Mor, une entreprise locale, pour collecter des bons de commande d’une valeur de 38 600 £ de gel pour les mains à base d’alcool à utiliser par les employés de première ligne du conseil, y compris ceux qui fournissent des services à certaines des personnes les plus vulnérables de la ville.»

Un porte-parole a ajouté que le contrat avait été attribué conformément aux « ordres permanents des contrats qui ont été temporairement modifiés par notre comité consultatif de direction le 31 mars 2020 pour des raisons d’extrême urgence, compte tenu de la pandémie mondiale.

“Le produit fourni par Gleann Mor a été fabriqué selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé.

« Une fois que les fournitures sont redevenues disponibles, nous sommes retournés à nos fournisseurs sous contrat.

“Notre priorité était d’assurer la sécurité de notre personnel et des utilisateurs de nos services.”

L’analyse de The Herald dimanche a également révélé que la Student Loans Company (SLC) a également versé 765 000 £ de fonds publics après que ses systèmes téléphoniques et informatiques n’ont pas été en mesure de gérer la pandémie.

L'Écosse a été frappée par des blocages pendant la pandémie

Une fois de plus, trois contrats liés au Covid – un à Virgin pour les systèmes téléphoniques et deux à Price Waterhouse Coopers (PwC) pour la cyberdéfense et les services informatiques – ont été attribués à l’entreprise sans être proposés à personne d’autre.

Les avis de marché indiquent que la « solution de travail à domicile s’est avérée incapable de prendre en charge le volume d’appels » reçus.

Ils ont ajouté que bien que le SLC ait prévu de mettre à niveau ses propres systèmes avant la fin de 2020, une “nouvelle solution” était nécessaire plus tôt car le système actuel “ne permettait pas au personnel de répondre aux appels”.

Le SLC a déclaré: «Au début de la pandémie, le gouvernement a demandé au SLC de maintenir nos services essentiels pour fournir des financements aux étudiants et aux universités.

« En tant qu’organisation principalement basée sur des bureaux, SLC a dû équiper ses collègues pour fournir nos services à distance.

« Les contrats avec PWC et Virgin Media ont été attribués conformément au Règlement sur les marchés publics de 2015 pour permettre la fourniture continue de nos services essentiels pendant la pandémie ».

Nicola Sturgeon est le premier ministre d'Écosse depuis novembre 2014

Les critiques ont averti que l’attribution de contrats sans qu’ils soient d’abord soumis à un appel d’offres aurait pu entraîner des coûts beaucoup plus élevés que si le travail avait été mis en concurrence.

Jolyon Maugham, du Good Law Centre, a déclaré : M. Maugham a déclaré : « Vous regardez certains de ces contrats et vous pensez vraiment ? Ils étaient vraiment le meilleur fournisseur disponible ?

« Le public comprend très bien qu’il y avait une pandémie et que les choses devaient être achetées rapidement.

“Mais le prix du maintien de la confiance du public est la transparence – et je pense qu’à Holyrood, comme à Westminster, le gouvernement a été trop lent à offrir des explications appropriées pour certaines de ces décisions de dépenses douteuses.”

Commentant directement le contrat de Pursuit Marketing, un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Pursuit Marketing a obtenu un contrat pour soutenir le centre d’assistance Social Care PPE après un processus d’approvisionnement concurrentiel via l’accord-cadre de capacité de service de centre d’appels supplémentaire.

« Ce cadre permet à une gamme de fournisseurs qualifiés et approuvés de fournir un soutien supplémentaire pour des activités spécifiques dirigées par le NHS dans le cadre de notre réponse nationale continue à la pandémie. »

Concernant les autres contrats, le porte-parole a ajouté : « Un certain nombre d’attributions directes ont été faites pour des raisons d’extrême urgence dans le cadre de notre réponse nationale en développement à une pandémie mondiale sans précédent.

« Cela a permis au NHS Scotland de répondre aux demandes supplémentaires du secteur écossais de la santé et des services sociaux pendant la pandémie actuelle de Covid-19.

« Toutes les procédures d’attribution étaient conformes au Règlement de 2015 sur les marchés publics (Écosse) ».

Le gouvernement britannique fait face à une action en justice en cours devant la Haute Cour, exigeant que Downing Street publie tous les détails des contrats remis directement aux entreprises sans qu’ils fassent l’objet d’un appel d’offres au préalable.