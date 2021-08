Nouvelles de l’Écosse : Boris avait-il raison de rejeter l’invitation à la réunion de Nicola Sturgeon ? SONDAGE | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Premier ministre a visité des parcs éoliens à énergie renouvelable, accompagné du chef conservateur écossais Douglas Ross, 88 jours avant le coup d’envoi de la COP26 à Glasgow. Dans une longue émission de la BBC Scotland mercredi, M. Johnson a déclaré que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon aurait un “rôle énorme” à jouer dans la conférence COP26, car il s’attend à ce qu’elle “évangélise et exhorte” les gens à prendre le changement climatique au sérieux.

Mme Sturgeon a pensé qu’elle profiterait de la visite de M. Johnson et lui a lancé une invitation publique sur Twitter, qui disait : « Je serais heureux de vous accueillir à Bute House.

« Cela pourrait nous offrir une opportunité… de discuter de la situation actuelle de Covid et de nos plans respectifs de reprise – en se concentrant, évidemment, sur les domaines où il est important que nos gouvernements travaillent ensemble.

Elle a ajouté : “Nous différons politiquement, mais nos gouvernements doivent travailler ensemble là où nous le pouvons.”

Mais M. Johnson ne semblait pas penser que le moment était venu, car il a répondu: “Je souhaite organiser une réunion en personne avec vous et les autres premiers ministres et vice-premier ministre pour tirer parti des discussions constructives que nous avons eues plus tôt cet été.

“J’ai hâte de vous rencontrer bientôt et de travailler ensemble dans l’intérêt des gens de toutes les régions de notre pays.”

En d’autres termes, il a poliment décliné l’offre. Pensez-vous que c’était le bon appel?

Le Premier ministre écossais a fait pression pour un référendum sur l’indépendance ces derniers mois, et M. Johnson a peut-être évité une confrontation en tête-à-tête inconfortable.

M. Johnson a déclaré que le chancelier du duché Michael Gove rencontrait régulièrement Mme Sturgeon pour aborder divers problèmes, mais certains critiques soutiennent qu’il se renvoie la balle et n’est pas confronté de front aux problèmes d’unité avec l’Écosse.

Sa visite cette semaine marque la première fois que M. Johnson se rend en Écosse depuis janvier.

Il n’a clairement pas prévu de rencontre avec le Premier ministre et préférerait la rencontrer à une date ultérieure aux côtés d'”autres premiers ministres et vice-premiers ministres” qui créeraient probablement une atmosphère plus feutrée que le débat en tête-à-tête. .

