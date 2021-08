Nouvelles de l’Écosse: Boris Johnson visite AUJOURD’HUI après que Sturgeon ait déclenché le pistolet de démarrage sur IndyRef2 | Politique | Nouvelles

in

On pense que le Premier ministre se dirige vers le nord de la frontière pour promouvoir la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 qui aura lieu plus tard cette année. Glasgow a été choisie pour être la ville hôte de la grande conférence internationale en 2019 dans le but de dynamiser l’Union.

M. Johnson espère que le sommet de deux semaines des dirigeants mondiaux qui aura lieu en novembre contribuera à promouvoir le Royaume-Uni et à annuler le sentiment indépendantiste.

Il considère également la COP26 comme une chance de présenter le Brexit Britain sur la scène mondiale, soulignant la capacité du Royaume-Uni à être un leader mondial en dehors de l’UE.

La visite du Premier ministre est à l’agenda depuis plusieurs semaines.

Cependant, cela survient seulement 24 heures après l’émergence de la dernière poussée d’indépendance du premier ministre écossais Nicola Sturgeon.

Un projet d’ordre du jour pour la conférence nationale annuelle du SNP, qui doit avoir lieu le mois prochain, place la volonté d’un nouveau référendum au premier plan.

Les membres du SNP seront invités à soutenir des motions qui incluent de dire que la séparation du Royaume-Uni est « essentielle » au rétablissement de l’Écosse de Covid.

Une autre motion appellera à un nouveau vote d’indépendance “au plus tôt” après la pandémie.

Le SNP s’était engagé à ne pas se concentrer sur l’indépendance jusqu’à la fin de la crise sanitaire, mais avec la quasi-totalité des restrictions légales sur les coronavirus levées en Écosse à partir de lundi prochain, l’attention commence à se déplacer.

Le gouvernement de Westminster prévoit de multiples visites au nord de la frontière de ministres dans les mois à venir pour aimer les Écossais à la bombe.

En 2020, les sondages successifs semblaient indiquer un soutien majoritaire à la démission du Royaume-Uni.

Elle a déclaré que même si les deux dirigeants peuvent « différer politiquement », ils doivent « travailler ensemble là où nous le pouvons », comme elle a suggéré des pourparlers sur la reprise après la pandémie.

Hier soir, M. Johnson a refusé l’invitation en disant qu’il souhaitait tenir des discussions plus larges à un moment ultérieur.

Dans sa réponse, il a déclaré: “Comme je l’ai noté lors de notre dernière rencontre, je souhaite organiser une réunion en personne avec vous et les autres premiers ministres et vice-premier ministre pour tirer parti des discussions constructives que nous avons eues plus tôt cet été.

“Nous avons alors convenu que nous devrions établir un forum structuré pour un engagement continu entre le gouvernement et les administrations décentralisées afin d’obtenir des résultats tangibles dans l’intérêt de la population dans tout le Royaume-Uni.

« Il y a beaucoup à discuter pour nous alors que toutes les régions du Royaume-Uni travaillent ensemble sur notre priorité commune de se remettre de la pandémie.

“Je comprends que nos officiels ont fait de bons progrès sur les détails de cela depuis notre dernière conversation.”

Faisant la promotion du travail accompli pendant la pandémie par Westminster pour aider le peuple écossais, il a ajouté : « Le gouvernement britannique a acheté des millions de vaccins pour l’ensemble du Royaume-Uni et nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement écossais alors que nous déployons des injections de rappel dans conformément aux conseils de JCVI.

“Le gouvernement britannique travaille en étroite collaboration avec le gouvernement écossais décentralisé sur une variété de questions différentes.”