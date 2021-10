Stonewall a encouragé les ministres à supprimer le langage genré de leurs documents politiques, au lieu de les remplacer par des « équivalents non sexistes ». Les demandes d’accès à l’information, faites par le diffuseur et journaliste Stephen Nolan pour son podcast de la BBC Nolan Investigates, ont révélé que l’association caritative a écrit au gouvernement écossais l’année dernière, l’encourageant à adopter un langage plus inclusif.

Le gouvernement écossais a remplacé le mot mère dans un passage par « vous devez être le conjoint ou le partenaire (y compris le partenaire de même sexe) ou la femme enceinte ».

Cela permet aux personnes qui ne s’identifient pas aux binaires de genre d’être incluses dans les documents de politique sur le congé de maternité.

Benjamin Cohen, directeur général du site Web LGBT Pink News, a déclaré au Times que l’évolution vers des termes non sexistes est « vraiment importante ».

Il a déclaré: «Les personnes qui sont préoccupées par cela sont en fait une minorité relativement petite mais vocale.

« Avoir une politique inclusive est en fait très important pour les couples lesbiens et gais qui fondent une famille.

« Si quelqu’un est un homme trans qui accouche, il est inapproprié de l’étiqueter comme une mère parce que ce n’est pas ainsi qu’il se décrirait.

« Les politiques devraient inclure les personnes dans des situations différentes. »

Mais Malcolm Clark, directeur de la LGB Alliance – fondée en 2019 en opposition aux politiques de Stonewall sur les questions transgenres – a critiqué les changements comme étant contre-productifs.

Le gouvernement écossais fait partie du programme Diversity Champions de Stonewall depuis 2013.

Décrivant le programme sur son site Web, Stonewall déclare : « Nous travaillons avec plus de 900 organisations à travers le Royaume-Uni. Chacun de nos champions de la diversité partage notre conviction fondamentale dans le pouvoir d’un lieu de travail qui accueille, respecte et représente véritablement les employés LGBTQ+.

Le programme, qui a été mis en place en 2001, fournit des conseils aux organisations sur la façon dont elles peuvent mieux promouvoir l’inclusion des femmes.

En échange d’un paiement annuel, les membres reçoivent des conseils sur des questions telles que l’utilisation des pronoms personnels au travail et si les toilettes non mixtes devraient être accessibles aux personnes transgenres.

L’association caritative a reçu 2,6 millions de livres sterling de subventions du gouvernement britannique au cours des quatre dernières années, le gouvernement écossais lui-même ayant payé des dizaines de milliers de livres sterling.

Les champions de la diversité ont suscité la controverse après que des organisations telles que l’Ofcom, Channel 4, le Cabinet Office et la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme aient quitté l’initiative.

L’Ofcom a déclaré avoir pris la décision en raison de la nécessité de rester «impartial et indépendant» à tout moment

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Le gouvernement écossais progresse vers notre ambition d’être un employeur diversifié de premier plan où les gens peuvent être eux-mêmes au travail, avec une main-d’œuvre qui reflète la diversité du peuple écossais. »