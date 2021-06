Nouvelles de l’Écosse : le déblocage lent de Selfish Sturgeon risque la reprise de TOUT LE ROYAUME-UNI, selon un expert | Royaume-Uni | Nouvelles

Écosse: Forbes grillé sur l’approche de verrouillage «prudente» de SNP

Jonathan Saxty s’est exprimé après que le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a annoncé que la grande majorité de la ceinture centrale de l’Écosse resterait dans les restrictions de niveau 2 avec des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle troisième vague, et la soi-disant variante indienne est désormais confirmée comme la souche dominante. M. Saxty a également mis en garde le Premier ministre Boris Johnson contre le fait de suivre l’exemple de Mme Sturgeon en repoussant son plan de lever complètement les restrictions le 21 juin – mettant en garde contre des conséquences dévastatrices pour, entre autres, l’hôtellerie.

Mettant en garde contre la « suffisance » envers les Écossais, M. Saxty, rédacteur en chef adjoint de Brexit Watch, a écrit dans le Telegraph : « Ces zones qui restent ou passent au niveau 2 contiennent la majeure partie de la population écossaise. Nous parlons ici de millions de personnes.

“Cela sape la reprise au Royaume-Uni, car l’impact économique des restrictions continuera d’entraver un si grand nombre de nos compatriotes, hommes et femmes.”

M. Saxty a cité les recherches de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui ont prédit que le rebond économique du Royaume-Uni serait plus fort qu’on ne le pensait initialement, dépassant de nombreux autres pays développés avec une croissance de 7,2% par rapport à une prévision de 5,1% en mars. .

Nicola Sturgeon a décrit le mouvement comme une “pause, pas un pas en arrière” (Image: GETTY)

Hier, le Premier ministre Boris Johnson reçoit son deuxième coup d’AstraZeneca (Image: GETTY)

Cependant, il a ajouté: «Mais cela supposait que le pays avancerait comme un seul, plutôt que le SNP entraînant le reste du Royaume-Uni.

“Comme nous le constatons avec le protocole d’Irlande du Nord, les barrières internes au commerce peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur l’économie d’un pays.”

M. Saxty a également suggéré que des « mesures draconiennes » dans une partie de la Grande-Bretagne pourraient devenir une leçon de choses pour les « passionnés de verrouillage » ailleurs.

JUST IN: Alerte au tsunami en Écosse – les scientifiques préviennent que les villes pourraient être submergées

Un manifestant anti-verrouillage à Édimbourg (Image: GETTY)

Il a expliqué: «Le professeur de l’Université de Cambridge, Ravi Gupta, est le dernier expert à suggérer que la fin des restrictions en Angleterre le 21 juin devrait être reportée.

“De façon inquiétante, le secrétaire à la Santé a également averti que” nous n’avons pas encore vaincu ce virus “, alors même que les décès de Covid ont atteint zéro mardi.

“Nul doute que les députés conservateurs et un public fatigué veulent que le Premier ministre garde son sang-froid – et se démarque du SNP en gardant fermement l’Angleterre dans le calendrier – mais M. Johnson se méfiera de déverrouiller s’il pense que cela provoquera un pic dans cas et décès.

A NE PAS MANQUER

Verhofstadt suscite la fureur alors qu’il accuse le Royaume-Uni de “harceler” les citoyens de l’UE [INSIGHT]

Le commerce est bloqué alors que 15 000 transporteurs britanniques manquent pour maintenir la circulation des marchandises [REVEAL]

Sturgeon publie une liste scandaleuse de demandes avant le sommet avec Boris [SPOTLIGHT]

Le professeur de l’Université de Cambridge, Ravi Gupta, lors du briefing indépendant SAGE de la semaine dernière (Image: Independent SAGE)

Les pubs et les restaurants seront durement touchés par les restrictions en cours, a déclaré M. Saxty (Image: GETTY)

Les options possibles pourraient inclure le maintien de la distanciation sociale, des retards de réouverture et un système de verrouillage localisé, a-t-il suggéré.

Une telle approche était pleine de risques, a déclaré M. Saxty, avec Kate Nicholls – directrice générale de UK Hospitality – avertissant qu’elle serait dévastatrice pour les pubs et les restaurants fonctionnant actuellement à 60% de leur capacité en raison de la distanciation sociale.

Il a ajouté: ” Mme Nicholls a déclaré qu’un retard ” pousserait ” certaines entreprises ” plus près du bord de la falaise de l’échec commercial “, désormais une réalité pour les entreprises en Écosse.

Chiffres du coronavirus britannique (Image: Express)

« Tout comme la récente annonce de l’État australien de Victoria selon laquelle il prolongera son verrouillage renforce la main des passionnés du verrouillage dans d’autres États, l’annonce de Mme Sturgeon donne également des munitions aux scientifiques et aux partisans du verrouillage ailleurs au Royaume-Uni.

“En attendant, tout comme le coup économique inévitable de Victoria agira comme un frein sur le reste de l’économie australienne, une Écosse verrouillée agira également comme un frein sur le reste de la Grande-Bretagne.”

S’exprimant devant le Parlement écossais mercredi, Mme Sturgeon a insisté sur le fait que le “léger ralentissement” en réponse à la montée de la variante indienne était “une pause, pas un pas en arrière”.

Variante indienne au Royaume-Uni (Image : Express)

Elle a déclaré: “Les vaccins changent la donne. Et cela signifie que nous pouvons toujours être optimistes quant à nos chances d’une plus grande normalité au cours de l’été et au-delà.

“En effet, dans les jours à venir, et bien que cela puisse encore sembler lointain pour beaucoup d’entre nous, nous publierons des travaux plus détaillés sur ce à quoi nous nous attendons à ce que la vie au-delà du niveau 0 ressemble, à mesure que cette plus grande normalité reviendra.

Elle a ajouté: “En effet, l’une des raisons de procéder avec plus de prudence maintenant, est de faciliter à l’avenir la reprise de notre progression vers le niveau 0 – puis au-delà.”