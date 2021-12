Nouvelles de l’Écosse: les Écossais menacent de mettre de la brique à travers la fenêtre du boulanger qui a donné du pud à Boris | Royaume-Uni | Nouvelles

Michelle Maddox a déclaré: « On m’a dit que j’étais un traître, que je pouvais faire passer une brique dans ma camionnette. Une autre m’a averti de ne pas marcher dans une ruelle sombre. Le boulanger qui dirige le seul magasin au monde exclusivement dédié aux boulettes de dessert écossaises traditionnelles a déclaré qu’elle avait été qualifiée de « traître » après avoir assisté à un marché festif de Downing Street qui faisait la promotion des produits britanniques. Parlant de son choc, elle a déclaré: « Qui aurait pensé qu’une boulette de clootie aurait pu causer cela? »

Elle a publié des images d’elle à l’extérieur du 10 Downing Street sur ses réseaux sociaux, ainsi qu’une vidéo d’elle présentant au Premier ministre l’une de ses boulettes.

On peut entendre M. Johnson commenter la taille de la boulette, qui était emballée dans du Harris Tweed, et remercier Mme Maddox pour le cadeau « fantastique ».

Elle a déclaré qu’elle avait ensuite été rapidement inondée de messages privés abusifs de partisans de l’indépendance qui l’avaient laissée « en larmes » et « pétrifiée ».

Elle a ajouté: « Je ne peux pas dire certains des mots. »

Un autre message n’était pas une menace directe de préjudice mais était verbalement horrible.

Elle a déclaré: « J’étais en larmes et pétrifiée et je n’ai plus vérifié les messages Facebook sur mon téléphone. »

Mme Maddox a déclaré qu’une douzaine de commandes avaient également été annulées, dont une grosse commande sur mesure, bien que l’intérêt pour son entreprise ait augmenté après que d’autres Écossais, dégoûtés par son traitement, aient acheté des boulettes en signe de soutien.

Le vice-premier ministre écossais a condamné les nationalistes qui ont annulé des commandes dans une boulangerie du Perthshire et abusé des responsables pour avoir assisté à un événement à Downing Street.

On assiste à une nette montée du nationalisme écossais après le Brexit.

Des appels ont été lancés pour organiser un deuxième référendum sur l’indépendance, le SNP promettant de le faire avant 2023.

La campagne pour l’indépendance de l’Écosse a reçu un élan majeur après qu’un sondage ait montré une oscillation significative en faveur du Oui.

Le sondage, réalisé par IpsosMori pour STV, a interrogé 1 107 adultes âgés de 16 ans et plus par téléphone entre le 22 et le 29 novembre.

Les résultats du sondage indiquent que 52% des Écossais voteraient en faveur de l’indépendance si des élections avaient lieu demain, 43% soutenant le non et 4% disant qu’ils ne savaient pas.

Avec les « ne sait pas » exclus, cela place le soutien à l’indépendance de l’Écosse à un sommet récent de 55 % et le soutien au syndicat à 45 %.