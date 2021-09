Nouvelles de l’Écosse: les Verts écossais ont averti de “ne pas se faire bousculer par le SNP” et Sturgeon | Politique | Nouvelles

in

Patrick Harvie et Lorna Slater, co-dirigeants du Parti Vert à Holyrood, ont été confirmés ministres du gouvernement écossais.

Maintenant, les libéraux-démocrates écossais exhortent les Verts à rester fermes dans leur opposition aux passeports Covid.

Willie Rennie, ancien chef des Scottish Lib Dems, a déclaré : « Je suis d’accord avec Patrick Harvie lorsqu’il s’est fermement opposé à cette mesure ces dernières semaines.

“Mais je suis alarmé que lui et ses collègues puissent voter pour cela la semaine prochaine.”

Poursuivant ses propos, M. Rennie a déclaré : « Si Patrick Harvie ne tient pas tête au SNP sur cette question importante, il sera bousculé pour le reste du parlement.

« Le gouvernement de coalition franchit une ligne. Passer de l’État encourageant les gens à se faire vacciner à les obliger à le faire est une étape majeure.

« Le système informatique ne peut pas faire face à la demande actuelle de passeports vaccinaux pour les voyages à l’étranger, donc je ne vois pas comment il fera face à cette augmentation massive de la demande.

« Nous savons que le gouvernement échoue souvent lorsqu’il gère des projets informatiques massifs et celui-ci est réalisé à la hâte, donc je crains les conséquences pour les personnes et les entreprises à travers le pays.

« Les ministres de la coalition verte sauront tout cela, donc je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi ils ne résisteront pas au SNP. Je les exhorte à le faire avant qu’il ne soit trop tard.

En février, M. Harvie a averti que les passeports vaccinaux risquaient « d’aggraver les inégalités sociales auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui » et « pourraient créer un dangereux précédent à plus long terme, dans la mesure où les droits civils des personnes dépendraient de leurs antécédents médicaux ».

Cependant, lorsque ITV Border lui a demandé s’il voterait contre les plans de Mme Sturgeon jeudi, M. Harvie a admis que le gouvernement écossais aurait une “position unique” sur la question.

Il a déclaré: “Ce que je pense est important, c’est que l’ensemble du parlement ait la chance d’en débattre et de voir comment les arguments ont changé au fil du temps.

“Si nous sommes maintenant à un point où cela n’arrive qu’une fois que cette différence de cohortes d’âge a été surmontée et que presque tout le monde aura eu accès aux deux doses du vaccin, alors je pense que certains de ces arguments ont changé en fonction de l’endroit où nous cela aurait été il y a plusieurs mois.”

S’exprimant mardi, le Premier ministre a annoncé des plans où une preuve de vaccination sera nécessaire pour les boîtes de nuit ainsi que tout événement en direct en salle sans place avec plus de 500 personnes dans le public.

Une preuve de vaccination sera également nécessaire pour assister à tout événement en plein air sans place assise avec plus de 4 000 personnes présentes, et à tout événement avec plus de 10 000 dans la foule.

Mme Sturgeon a déclaré: «Nous ne voulons réimposer aucune des restrictions qui ont été en place pendant une grande partie de cette année, car nous savons tous à quel point elles ont causé des dommages aux entreprises, à l’éducation et au bien-être général des gens, mais nous devons endiguer le augmentation des cas.

«Nous pensons qu’une utilisation limitée de la certification des vaccins dans certains contextes à haut risque pourrait nous aider à maintenir les entreprises ouvertes et à prévenir toute autre restriction à l’approche de l’automne et de l’hiver.»

Les plans ont suscité l’indignation des conservateurs écossais et de certains propriétaires de boîtes de nuit.

Douglas Ross, le chef des conservateurs écossais, a déclaré que les groupes hôteliers, les clubs sportifs et les sites n’avaient “aucune idée” de la façon dont le programme de certification fonctionnerait.

Il a ajouté que les ministres du SNP ne pouvaient même pas définir une “boîte de nuit” après que John Swinney, le vice-premier ministre, a admis qu’il y avait une “ligne assez fine” pour savoir si le régime de passeport s’appliquerait dans certains locaux agréés.

Donald MacLeod, propriétaire des lieux légendaires The Garage et The Cathouse, a déclaré au Daily Record : « C’est une honte absolue.

“Je ne pense pas que cela ait été pensé. Si un passeport vaccinal est introduit, il devrait être un pour tous, tous pour un. Il ne devrait pas cibler uniquement les clubs et les événements.”