Nouvelles de l’Écosse : Nicola Sturgeon et le SNP critiqués pour l’indépendance écossaise | Politique | Nouvelles

L’avertissement est venu de Kenny MacAskill, qui siège maintenant à Westminster pour le parti Alba d’Alex Salmond. Cela fait suite à la publication d’un sondage Panelbase qui a montré que 52% des Écossais souhaitent rester au Royaume-Uni.

Le SNP n’a pas obtenu la majorité aux élections parlementaires écossaises de mai.

Mme Sturgeon demande un deuxième référendum sur le retrait de l’Écosse de la Grande-Bretagne, mais le gouvernement britannique s’y oppose fermement.

Écrivant pour The Scotsman, M. MacAskill, qui a été secrétaire à la justice sous M. Salmond, a critiqué la direction du SNP.

Il a déclaré : « En 2017, Nicola Sturgeon a fait marcher le mouvement Yes en haut de la colline, pour ensuite les faire redescendre.

“Il n’y a pas de stratégie – juste un positionnement à court terme pour les élections” (Image : GETTY)

Kenny MacAskill a déclaré que la direction du SNP n’avait “aucune stratégie” (Image: GETTY)

« Depuis lors, il n’a jamais été mobilisé du tout, on s’attendait simplement à ce qu’ils votent SNP et croient que l’action suivrait.

“Mais ce n’est pas le cas et ce ne sera pas le cas car il n’y a pas de stratégie, juste un positionnement à court terme pour les élections.”

Le sondage Panelbase, réalisé pour le Sunday Times, a révélé que seulement 19% des Écossais souhaitent un autre vote pour l’indépendance au cours de l’année prochaine.

Seulement 48% voteraient pour quitter le Royaume-Uni, le chiffre le plus bas enregistré par Panelbase depuis des mois.

Le SNP réclame un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse (Image : GETTY)

S’adressant au gourou électoral du Daily Telegraph, Sir John Curtice, a déclaré qu’il y avait eu “un refroidissement de l’ardeur pour l’indépendance”.

M. MacAskill a fait valoir que la direction du SNP n’avait pas utilisé sa position au parlement suspendu de 2017-19 pour obtenir des concessions.

Il a commenté : « Au parlement, à Londres ou à Édimbourg, ils ont soufflé et soufflé mais n’ont rien livré.

« L’opportunité d’obtenir des concessions à Westminster lorsque les votes étaient serrés a été gâchée et à Holyrood, peu de choses ont été faites à part l’administration de base.

Alex Salmond a lancé Alba pour se présenter aux élections du parlement écossais (Image: GETTY)

Douglas Ross a exhorté les syndicalistes à boycotter tout référendum non autorisé (Image: GETTY)

“Il y a eu peu d’action et certainement pas de vision.”

En 2014, l’Écosse a voté pour rester dans le Royaume-Uni avec 55 % des voix contre 45 %.

Alors que de hauts responsables du SNP ont promis qu’il s’agirait d’un sondage “une fois dans une génération”, le parti exige un autre vote.

Le mois dernier, le ministre du Cabinet Michael Gove a insisté sur le fait que « nous n’allons pas avoir de référendum de sitôt ».

Si l’Écosse vote pour quitter le Royaume-Uni, cela pourrait signifier une frontière dure avec l’Angleterre (Image: EXPRESS)

Le politicien né à Aberdeen a ajouté: “Je pense que les arguments en faveur de l’Union et des personnes travaillant ensemble ont été renforcés par la nécessité pour nous tous de reconnaître l’ampleur du travail de récupération de Covid qui nous attend.”

Certains nationalistes écossais ont suggéré qu’un référendum pourrait être organisé même sans le consentement du gouvernement britannique.

Si cela devait arriver, Douglas Ross, le leader conservateur écossais, a exhorté les syndicalistes à boycotter le scrutin.

Manifestants pro-syndicaux à George Square à Glasgow (Image: GETTY)

Si l’Écosse quitte le Royaume-Uni et rejoint l’UE, cela entraînera une frontière dure avec l’Angleterre.

Mme Sturgeon négocie avec le Parti vert indépendantiste, dans le but d’obtenir une majorité à Holyrood.

Le sondage Panelbase, réalisé pour le Sunday Times, a interrogé 1 287 personnes basées en Écosse âgées de 16 ans et plus entre le 16 et le 24 juin.