Nouvelles de l’Écosse: SNP MSP sous le feu des critiques de Jacob Rees-Mogg pourriture en enfer commentaires | Royaume-Uni | Nouvelles

Le commentaire incendiaire a été fait sur Twitter par James Dornan, qui représente Glasgow Cathcart à Holyrood. M. Rees-Mogg a tweeté une vidéo de lui-même visitant le centre de commandement national des forces frontalières britanniques, avant un nouveau projet de loi sur les frontières.

Il a ajouté la légende: “Les bandes de blighters amenant des entrants illégaux à Blighty seront brisées par ce brillant projet de loi sur les frontières.”

La remarque a rendu furieux M. Dornan, élu pour la première fois à Holyrood en 2011, qui s’en est pris au catholique pratiquant.

Il a répondu : « J’espère que vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous vous confesserez.

« Vous et vos amis êtes déjà responsables de la mort de milliers de personnes et vous êtes maintenant heureux de voir les personnes les plus désespérées du monde souffrir et se noyer.

« Si votre dieu existe, vous pourrirez sans aucun doute en enfer. »

L’explosion de M. Dornan a déclenché une condamnation rapide des conservateurs au Parlement écossais, l’un suggérant qu’il devrait perdre le whip du parti.

S’adressant au Daily Record Stephen Kerr, le whip en chef conservateur, a déclaré : « J’essaie d’éviter de commenter ce MSP en particulier ; mais ce dernier commentaire est au-delà de la pâleur – le SNP doit nous dire pourquoi il pense qu’il est approprié de garder cette personne dans son parti.

Annie Wells, qui est secrétaire du cabinet fantôme pour la santé, a ajouté : « Stephen a raison. La dernière explosion de James Dornan est au-delà des questions pâles et sérieuses doivent être posées ici.”

“Dans le projet de loi sur les frontières, ils auront les pouvoirs dont ils ont besoin pour s’assurer que les gens ont un bon dossier pour entrer légalement seront mieux traités, mais ceux qui essaient d’entrer illégalement constateront que leurs problèmes sont traités plus rapidement et plus équitablement.

«Ce sera une méthode très importante pour sécuriser nos frontières pour l’avenir.

« Les gens qui travaillent ici font un travail fantastique pour assurer notre sécurité, et le pays a une grande dette de gratitude. »

M. Dornan a défini son compte Twitter, sur lequel il compte 22 000 abonnés, en privé.

Cela signifie que seuls les abonnés approuvés peuvent actuellement lire ses tweets.

Le SNP a manqué d’un siège la majorité lors des élections législatives écossaises de mai.

Cependant, Nicola Sturgeon réclame toujours un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

En 2014, l’Écosse a voté pour rester dans le Royaume-Uni avec 55 % des voix contre 45 %.

Boris Johnson est opposé à un deuxième référendum et a exhorté le SNP à se concentrer plutôt sur la récupération des coronavirus en Écosse.

Le SNP espère obtenir un deuxième projet de loi référendaire par Holyrood avec le soutien des Verts indépendantistes.