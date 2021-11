Nouvelles de l’Écosse : Sturgeon honteux d’un échec « embarrassant » – Le complot de déviation du SNP se retourne contre lui | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon refuse de répondre à la question sur le nucléaire

Greenpeace a déclaré que l’incapacité de la ministre de l’économie circulaire et de la députée verte Lorna Slater à donner son feu vert au programme représentait un échec « embarrassant » pour le gouvernement écossais. Et le groupe de pression a également déclaré que la tentative du Premier ministre de détourner les critiques en confirmant que le champ pétrolier proposé de Cambo n’obtiendrait pas le feu vert était insuffisante pour la tirer d’affaire.

Le premier ministre Nicola Sturgeon a confirmé en 2017 que l’Écosse allait mettre en place l’initiative, qui verra les acheteurs payer 20 pence pour les boissons en canettes et en bouteilles, l’argent leur étant restitué lorsqu’ils retourneront les conteneurs vides pour recyclage.

Cependant, Mme Slater n’a pas pu s’engager aujourd’hui à respecter la date de début annoncée précédemment de juillet 2022, ni à dire si les coûts avaient doublé – et a également tenté de rejeter la faute sur le Brexit.

Nina Schrank, responsable de la campagne pour les plastiques chez Greenpeace, a déclaré: « Ils n’ont même pas donné de calendrier clair pour tout retard, ce qui pourrait même mettre en doute l’avenir de ce programme vital. Chaque année de retard signifie que des millions de bouteilles supplémentaires sont jetées ou brûlées.

Nicola Sturgeon est sous le feu de l’incertitude entourant le régime de dépôt (Image: GETTY)

Lorna Slater, ministre écossaise de l’économie circulaire (Image: GETTY)

« Le système de consignation était une politique environnementale phare pour le gouvernement écossais, et ils ont encore une fois donné un coup de pied à la boîte. »

Elle a ajouté : « Le public ne devrait pas laisser l’annonce de Cambo aujourd’hui, aussi importante soit-elle, cacher le fait que ce gouvernement écossais retarde une fois de plus l’action environnementale urgente.

« Les systèmes de restitution des dépôts fonctionnent, cela a été prouvé ailleurs, alors pourquoi diable le gouvernement écossais choisit-il de retarder ? »

Nicola Sturgeon prend la parole à Holyrood mardi (Image: GETTY)

John Mayhew, directeur de l’Association pour la protection de l’Écosse rurale, qui gère le programme Have You Got The Bottle? campagne, a déclaré qu’il était « profondément décevant » que les ministres « envisagent d’accorder aux producteurs de boissons un nouveau délai injustifié ».

Il a déclaré: « Les preuves provenant de toute l’Europe sont qu’un système de ce type peut facilement être mis en œuvre à partir de zéro en environ un an, et l’administrateur du régime écossais est en place depuis mars. »

Calum Duncan, responsable de Conservation Scotland pour la Marine Conservation Society, a mis au défi Mme Slater de « rencontrer ses homologues internationaux qui ont fourni des systèmes de dépôt nouveaux ou étendus de manière transparente pendant une pandémie, sans aucun retard ».

Porte-parole de l’environnement du travail Mercedes Villalba (Image: PA)

Fergus Ewing, ancien secrétaire écossais à l’Environnement (Image: GETTY)

S’exprimant à Holyrood, Mme Slater, qui a rejoint le gouvernement écossais dans le cadre de l’accord de coopération avec le SNP, a souligné qu’une « date ferme pour l’industrie quant à la date de mise en service de ce système est absolument critique », mais n’a pas pu dire quand ce serait.

Au lieu de cela, elle a déclaré aux MSP de Holyrood que certaines des entreprises qui « seraient les plus utiles » pour faire fonctionner le programme – comme les bars et restaurants, les petits brasseurs et les dépanneurs – étaient toujours « gravement affectées par la pandémie et la mauvaise gestion du Brexit » .

Il existe également des problèmes liés à la TVA qui doivent être résolus avec le Trésor britannique, a-t-elle souligné.

Le site proposé du champ pétrolier de Cambo (Image : GETTY)

Mme Slater a déclaré que le gouvernement était » déterminé à ce que le programme soit opérationnel dès que possible « , car elle a expliqué comment elle » travaillait dur » avec les personnes impliquées pour » convenir d’un calendrier final et de jalons clairs pour la livraison « .

Interrogée par l’ancien secrétaire aux affaires rurales Fergus Ewing pour savoir si les coûts étaient passés de 2,4 milliards de livres sterling sur 25 ans à environ 5 milliards de livres sterling, elle a ajouté : « Les coûts du programme sont supportés par l’industrie, et cela est organisé par Circularity Scotland, qui est une entreprise privée entreprise.

« C’est à eux en tant qu’entreprise privée de décider quelles informations publier.

Fiche d’information de Nicola Sturgeon (Image : Express)

« Il s’agit d’un régime industriel financé par l’industrie, ce n’est pas un régime financé par l’État. »

La porte-parole de l’environnement du travail, Mercedes Villalba, a déclaré: «Le fait que ce retard soit indéfini montre à quel point cette législation vitale est en bas de l’agenda du gouvernement.

« Il n’est que trop clair qu’une combinaison de cédation aux lobbyistes et d’un manque de volonté politique a causé ce retard. »

Express.co.uk a contacté le gouvernement écossais pour plus de commentaires.