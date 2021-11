La ruelle située derrière la succursale d’un magasin Subway à Leeds a été surnommée « rat ginnel » par les passants. La zone située derrière le magasin aurait une odeur « horrible » en raison d’un surplus de déchets alimentaires et de cadavres de rats.

Des photographies prises par un homme anonyme qui travaille à proximité, montrent les conditions à l’extérieur du métro à Blenheim Terrace, Woodhouse.

Plusieurs poubelles à roulettes débordent de déchets de la franchise de restauration rapide.

Le magasin de Leeds marque l’un des plus de 44 000 emplacements dans le monde pour la chaîne de sandwichs.

Selon les témoignages, les poubelles débordent de pain périmé du restaurant spécialisé dans les sandwichs à la commande.

Le tas de pain jeté aurait été si gros à certaines occasions que les travailleurs n’ont pas pu fermer le couvercle.

L’homme concerné affirme y voir au moins trois « énormes » rats morts par jour lorsqu’il passe par la ruelle en se rendant au travail.

Il affirme également que le spectacle « dégoûtant » observé n’est pas non plus unique, car le pain est empilé chaque semaine dans les poubelles.

Il a demandé pourquoi le pain n’avait pas été donné à des œuvres caritatives pour sans-abri ou à des banques alimentaires de la région, car il semblait être dans un « bon » état.

LIRE LA SUITE: Maman partage comment elle économise «au moins» 20 £ dans les magasins

Il a ajouté: « Je travaille très près de cela, et nous avons nommé la route » rat ginnel « en raison de la quantité de rats morts que nous voyons pendant notre pause déjeuner. »

Les messieurs ont également expliqué qu’il y avait une collection de rats morts sur le site et, par conséquent, qu’il y avait une odeur « horrible » dans la région.

Il a estimé que les rats ont grandi d’environ 10 pouces après avoir mangé leur chemin à travers le surplus de nourriture jetée par la chaîne alimentaire.

Depuis qu’il a remarqué le problème des rats, l’homme dit que lui et les autres employés de son lieu de travail évitent tous activement de manger à la succursale Subway.

En réponse à la situation à la succursale de Blenheim Terrace, un porte-parole de Subway a déclaré à LeedsLive que chaque franchise individuelle est responsable de l’élimination des déchets « efficacement ».

Ils ont déclaré au point de vente: « Tous les magasins SUBWAY® sont détenus et exploités de manière indépendante par des franchisés, mais en tant que détaillants responsables, les franchisés SUBWAY® travaillent en étroite collaboration avec leurs communautés locales et ont mis en place des politiques pour garantir que les déchets sont éliminés efficacement et recyclés dans la mesure du possible. »

La chaîne alimentaire célèbre actuellement la Journée nationale du sandwich, qui a eu lieu le 3 novembre, avec un accord prolongé.

Jusqu’au 6 novembre, les clients Subway qui achètent deux sandwichs longs en recevront un troisième gratuitement lors de l’utilisation de leur application