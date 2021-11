Nouvelles de Leeds : un garçon de 3 ans est parti avec un demi-cœur en raison d’une maladie rare | Royaume-Uni | Nouvelles

Alex a été diagnostiqué alors qu’il n’avait que trois jours et a subi deux opérations majeures à cœur ouvert. Pour sortir, le garçon de trois ans originaire de Leeds doit être porté et a du mal à jouer seul.

Maman, Kelly Moss, 36 ans, a déclaré: « Cela a été très difficile et j’ai eu du mal à accepter cela. Tous les jours, je m’inquiète pour lui – quand il est à la crèche, quand il est hors de ma vue, même au lit.

« Je suis constamment anxieux et j’ai l’impression d’avoir un TSPT dès les premiers jours. »

Kelly a donné naissance à Alex et à son frère jumeau William à 36 semaines en février 2018.

Alors que William allait bien, Alex a cessé de respirer dès sa naissance et a dû être réanimé. Il a été envoyé dans une unité de soins intensifs (USI) parce qu’il avait du mal à maintenir son niveau d’oxygène.

Trois jours après la naissance, les médecins ont dit à Kelly Alex qu’il souffrait d’un syndrome du cœur gauche hypoplasique qui affecte le flux sanguin à travers l’organe vital en raison du fait que le côté gauche ne se forme pas complètement.

La condition signifie qu’Alex n’a que la moitié de son cœur qui fonctionne correctement.

Quelques jours après le diagnostic, Alex a subi la première de deux chirurgies à cœur ouvert et a subi une oxygénation extracorporelle par membrane, c’est-à-dire lorsqu’un poumon artificiel est utilisé pour pomper de l’oxygène dans le corps. L’opération s’est bien passée et le bambin a pu rentrer chez lui.

Kelly a déclaré à LeedsLive: « Je n’avais jamais été dans une unité de soins intensifs auparavant et tout à coup, j’ai pu voir son cœur.

« Deux fois par an, nous célébrons l’anniversaire de chaque opération cardiaque parce que c’est une célébration du chemin parcouru. »

« Se faire dire de le ramener à la maison et de l’apprécier et qu’il ne survivra pas à la nuit est le pire cauchemar de tous les parents. William et Alex ont un lien vraiment spécial et cela me brise le cœur de penser que William peut grandir sans lui. «

Alex a besoin d’une pompe pour l’aider à manger en raison de problèmes de déglutition dangereuse et retardée avec des difficultés à s’alimenter en raison de ses cordes vocales souffrant de la quantité de ventilation qu’il a eue.

Il devait également recevoir des injections quotidiennes visant à réduire la taille d’un caillot sanguin sur son cœur, mais celles-ci ont été interrompues au bout de 18 mois car elles n’ont pas fonctionné. Le caillot reste à ce jour.

Le jeune, qui a cinq frères et sœurs, a subi une deuxième opération à cœur ouvert alors qu’une troisième opération est prévue mais retardée alors qu’Alex combat sa deuxième infection pulmonaire en cinq semaines.

Kelly a déclaré: « C’est vraiment inquiétant qu’il continue de les avoir parce que la chirurgie repose vraiment sur ses poumons et s’il a une infection pulmonaire, il ne pourra peut-être pas subir cette chirurgie dont il a vraiment besoin.

« Cela a été horrible pour les enfants plus âgés parce qu’ils sont constamment préoccupés par lui et m’ont demandé des choses comme : ‘Est-ce qu’il va mourir ?' »

Alex est inscrit à Forget Me Not Children’s Hospice car certains de ses soins sont considérés comme des soins palliatifs avec son faible taux d’oxygène dans le sang, ce qui signifie que se déplacer à l’intérieur à la maison ou à la crèche le rend souvent bleu et essoufflé – même lorsqu’il joue simplement avec ses jouets.

En conséquence, sa mobilité est restreinte et il ne peut pas utiliser ses deux mains en même temps. Il ne peut pas non plus sortir seul sans son fauteuil roulant.

Kelly a expliqué que la famille aime se promener ensemble, mais cela devient plus difficile à mesure que le sol devient plus boueux en hiver, ce qui rend difficile l’utilisation d’un fauteuil roulant sur autre chose qu’un trottoir plat.

C’est à ce moment-là que le frère aîné d’Alex, Josh, 16 ans, vient à la rescousse, portant le jeune dans un porte-bébé afin qu’il puisse rejoindre la famille.

Cependant, Kelly espère amasser assez d’argent pour une nouvelle poussette spécialisée tout-terrain afin qu’ils puissent emmener Alex avec sa pompe d’alimentation dans les bois, les plages et les rivières.

Elle a déclaré: « Avec cette chaise, nous serions capables d’aller où nous le voulions et Alex ne serait pas limité.

« Cela changerait nos vies. Cela signifierait que le monde pour Alex serait à l’aise et capable de voir et de sentir correctement l’extérieur. Cela donnerait également à Josh la liberté d’être un adolescent. »

Faites un don à GoFundMe pour la poussette d’Alex ici.