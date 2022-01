Nouvelles de Leicester: Un petit ami jaloux a empoisonné une carpe koi avec de l’eau de Javel dans une campagne d’abus | Royaume-Uni | Des nouvelles

Joe Parkinson, 30 ans, anciennement connu sous le nom de Joe Dryden, a également pris le bain à remous de sa partenaire et a brisé son téléphone portable. La femme a affirmé que son partenaire jaloux l’avait frappée et avait tenté de l’étrangler alors qu’elle était droguée. M. Parkinson a reconnu une série d’infractions au cours d’une campagne de harcèlement et de menaces.

Les incidents de harcèlement criminel se sont produits entre avril et juin de l’année dernière.

Il a plaidé coupable à une accusation de batterie et d’endommagement d’un téléphone portable à Leicester Crown Court.

M. Parknson a également plaidé coupable d’avoir tué le poisson koi dans l’étang du jardin de la victime.

Le procureur Lynsey Knott a déclaré à la Cour que la relation de 10 mois du couple s’était détériorée le 1er avril de l’année dernière.

C’est alors que M. Parkinson est rentré au domicile de son partenaire, à Rothley, où il résidait alors, à 23h30.

Il a été affirmé que M. Parkinson se comportait « différemment » lorsqu’il rentrait chez lui.

Le plaignant soupçonnait qu’il avait consommé de la drogue.

La même nuit, à 2 heures du matin, la compagne de M. Parkinson a été réveillée par un coup à la tête et l’accusé criant et l’accusant d’avoir envoyé un texto à son ex-petit ami.

« C’était une grave série de harcèlement et de harcèlement.

« Cela incluait de mettre de l’eau de Javel dans son étang, tuant sa carpe koï, qui a été découverte par sa fille de 12 ans.

« Votre conduite visait à maximiser la peur et la détresse et l’empoisonnement du poisson en est un exemple. »

Parkinson a été emprisonné pendant deux ans et sept mois.

Il a été placé sous une ordonnance restrictive de six ans, interdisant tout contact avec la victime, y compris de ne pas se rendre sur la route où elle vit pendant trois ans.