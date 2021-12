Nouvelles de l’énergie : Contrecoup furieux d’une étude européenne sur les sources d’énergie « rentables » | Sciences | Des nouvelles

Crise du gaz : un expert met en garde contre des hausses de prix « significatives »

L’étude sur l’énergie a également révélé que les chaudières à hydrogène « ne seront jamais une option rentable ». Selon Bloomberg, le coût de fonctionnement annuel moyen d’une pompe à chaleur s’élève à 743 £, contre 2 784 £ pour une chaudière à hydrogène.

Le gouvernement a élaboré un programme écologique historique pour fournir aux familles une subvention de 5 000 £ pour acheter des pompes à chaleur électriques pour leurs maisons.

Mais, dans un sondage mené du 24 au 30 décembre auprès de 5 605 lecteurs d’Express.co.uk, 90 pour cent des votants ont déclaré qu’ils n’achèteraient pas de pompe à chaleur au cours des cinq prochaines années, tandis que six pour cent ont dit qu’ils le feraient, et quatre pour cent étaient indécis.

De nombreux lecteurs n’étaient pas d’accord avec la recherche réalisée par l’Organisation européenne des consommateurs et ont insisté sur le fait que les pompes à chaleur sont une mauvaise source d’énergie.

Les électeurs ont fait valoir que le coût de fonctionnement d’une pompe à chaleur peut varier d’un pays à l’autre, en fonction des conditions météorologiques.

L’entreprise de chauffage Viessman affirme que les pompes à chaleur ne sont pas aussi efficaces par temps froid qu’elles le seraient dans des conditions plus douces, car plus d’électricité est nécessaire pour éliminer la chaleur de l’air, ce qui peut entraîner une efficacité moindre.

Cependant, Viessman dit que ce problème affecte principalement les ménages dans des conditions extrêmement froides comme au Canada et en Suède.

Même pendant les hivers britanniques, il y a de la chaleur ambiante disponible qui peut être utilisée par les pompes à chaleur aérothermiques.

Boris n’a pas encore conquis la nation avec son plan de pompe à chaleur (Image: .)

Le lecteur d’Express.co.uk, Alan Wolf, a déclaré : « Je suis dans l’industrie depuis des années et j’ai installé des pompes à chaleur il y a des années.

« Ce sont des technologies anciennes, inefficaces et nécessitent une quantité excessive d’espace.

« Une perte de temps totale. »

Un autre lecteur a ajouté : « Les pompes à chaleur ne fonctionnent pas dans les vieilles maisons, seulement dans les maisons neuves fortement isolées.

Selon les éco-experts, environ 14 % des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni proviennent des maisons, principalement des chaudières à gaz.

Les chaudières à gaz traditionnelles seront interdites d’installation dans les maisons nouvellement construites d’ici 2025.

L’interdiction des chaudières à gaz ne s’appliquera qu’aux nouvelles constructions, car une bonne isolation est nécessaire pour garantir la conservation de la chaleur provenant de sources d’énergie verte.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils soutenaient l’interdiction, 84 pour cent des lecteurs d’Express.co.uk ont ​​dit qu’ils ne le faisaient pas, 12 pour cent ont dit qu’ils le faisaient et quatre pour cent étaient indécis.

Ecotricity a lancé une campagne avec le Daily Express pour économiser les chaudières à gaz.

Le fondateur d’Ecotricity, Dale Vince, soutient que le Royaume-Uni peut chauffer ses maisons plus rapidement et à moindre coût en utilisant du gaz vert – fabriqué à partir d’herbe.

M. Vince a déclaré: « Boris Johnson veut retirer votre chaudière à gaz.

«C’est une proposition audacieuse, conçue pour lutter contre la crise climatique – et ce serait un grand pas vers le zéro carbone en tant que pays, mettant fin à l’utilisation de gaz fossile dans nos maisons. Mais cela n’a aucun sens.

« L’idée est que tout le monde ait un appareil appelé pompe à chaleur. C’est une technologie verte, je devrais y être favorable, n’est-ce pas ? Mais je ne suis pas.

Il a ajouté : « Nous pouvons conserver nos chaudières à gaz tout en éradiquant les émissions de carbone du chauffage domestique et nous pouvons le faire plus rapidement, moins cher, plus simplement et avec moins de tracas ou de déchets – que d’utiliser des pompes à chaleur.

« Tout ce que nous avons à faire est de changer le gaz que nous utilisons – remplacer le gaz fossile par du gaz vert.

M. Vince a poursuivi: « Ecotricity a été le pionnier d’une nouvelle façon de produire du gaz vert – en utilisant de l’herbe, quelque chose que la Grande-Bretagne a en abondance.

« Le coût total d’un programme national de gaz vert n’est que de 30 milliards de livres sterling. Un dixième du prix d’un programme de thermopompe. Avec zéro pour cent de tracas, de bouleversements et de gaspillage.

