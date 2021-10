Nouvelles de l’énergie : les factures devraient monter en flèche alors que les entreprises en difficulté répercutent les coûts sur les consommateurs | Monde | Nouvelles

Alan Brown, député du SNP pour Kilmarnock et Loudoun, estime que le gouvernement doit intervenir pour protéger les moins riches de l’impact de la flambée des prix, soulignant que les entreprises sont assurées de répercuter les coûts sur les consommateurs. Cela survient alors que le directeur général de Scottish Power, Keith Anderson, a affirmé que le marché britannique de l’énergie était confronté à un massacre absolu qui pourrait forcer au moins 20 autres fournisseurs à la faillite le mois prochain seulement, à moins que le gouvernement ne révise le plafond des prix de l’énergie.

M. Brown, qui dirige l’APPG sur les coûts énergétiques, s’exprimait avant que Bulb energy ne devienne la dernière entreprise à tomber en panne, le chien de garde de l’énergie Ofgem suggérant qu’il pourrait faire faillite dès la semaine prochaine.

Bulb est le septième fournisseur d’énergie du Royaume-Uni, qui compte environ 1,7 million de clients résidentiels.

Si l’entreprise fait faillite, elle subira le même sort que des entreprises comme Avro Energy, Green Network Energy et People’s Energy, qui ont toutes fait faillite cette année.

Cependant, il a ajouté: «Les risques sont cependant des coûts toujours croissants et une pression sur Ofgem pour continuer à augmenter le plafond.

« De plus, chaque fois qu’une entreprise fait faillite, tous les coûts supplémentaires sont pris en charge par tous les utilisateurs d’énergie grâce à des prélèvements sur nos factures.

« Le crédit client est protégé lorsqu’une entreprise fait faillite, ce qui est bien.

« Ils gagnent plus d’argent que prévu grâce aux revenus du pétrole et du gaz et plus d’argent grâce aux taxes sur l’essence.

« Ils devraient faire recirculer cette aubaine inattendue pour aider ceux qui en ont besoin. »

Bulb – lancé il y a six ans par Amit Gudka et Hayden Wood – a depuis accumulé une part de marché de six pour cent.

Cela survient alors que le directeur général de Scottish Power, Keith Anderson, a affirmé que le marché britannique de l’énergie était confronté à un massacre absolu qui pourrait forcer au moins plus de 20 fournisseurs à la faillite.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, M. Anderson a déclaré au Financial Times : « Il existe un risque important que le marché se réduise à cinq ou six sociétés.

« Nous prévoyons, probablement au cours du mois prochain, qu’au moins 20 autres fournisseurs finiront par faire faillite. »

Les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche cette année, car les économies ont rouvert après les blocages du COVID-19 et la forte demande de gaz naturel liquéfié en Asie a fait baisser les approvisionnements en Europe, envoyant des ondes de choc dans les industries dépendantes de l’électricité.

Environ 13 fournisseurs britanniques se sont effondrés ces derniers mois, forçant jusqu’à présent plus de deux millions de clients à changer de fournisseur.

Avant la crise, il y avait plus de 50 fournisseurs d’énergie indépendants de petite et moyenne taille en Grande-Bretagne avec une part d’environ 30 pour cent du marché.

Scottish Power, détenue par Iberdrola, est le cinquième fournisseur d’énergie de Grande-Bretagne avec environ 8% du marché national de l’approvisionnement en gaz, selon les données du régulateur Ofgem.

S’exprimant vendredi, un porte-parole de la société Bulb a déclaré: « Nos discussions avec plusieurs parties pour obtenir un financement supplémentaire continuent de bien progresser et nous sommes encouragés par la baisse des prix de gros de l’énergie.

« Nous attendons du gouvernement qu’il surveille les prix de gros et leurs effets sur l’ensemble de l’industrie, mais les ministres et l’Ofgem ont clairement indiqué que nous devons sortir de la crise énergétique avec un marché compétitif et innovant, plutôt qu’un retour à l’oligopole du passé. »