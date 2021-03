Nouvelles de Leo Varadkar: Ex-Taoiseach dit de démissionner alors qu’une enquête est lancée sur la fuite d’un document | Politique | Nouvelles

Leo Varadkar grillé sur une fuite de documents confidentiels à Oireachtas

Micheal Martin, qui l’a remplacé en tant que Taoiseach l’année dernière, est exhorté à limoger M. Varadkar si l’homme de 42 ans refuse de quitter son rôle de Tanaiste d’Irlande – l’équivalent de vice-Premier ministre. Mary Lou McDonald, chef du Sinn Fein, a décrit la fuite il y a deux ans d’un accord de rémunération des médecins à son ami « un abus de pouvoir » et a déclaré que « politiquement cela ne peut être toléré ».

M. Varadkar – bien connu au Royaume-Uni comme un fervent critique du Brexit à l’époque où il était dirigeant irlandais – a admis qu’en avril 2019, alors qu’il était Taoiseach, il avait envoyé une copie d’un accord de rémunération des médecins entre l’État et l’Irish Medical. Organisation (OMI) à son ami, le Dr Maitiu O Tuathail. Le Dr O Tuathail dirigeait alors l’organisation rivale, l’Association nationale des médecins généralistes (NAGP). Mme McDonald a déclaré: « C’était un coup politique, pur et simple. C’était un abus de pouvoir par le Taoiseach d’alors destiné à donner un avantage à un ami. «Il s’agissait de rendre service aux initiés. Politiquement, cela ne peut être toléré. «L’ensemble de l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête de la part du Bureau national des enquêtes criminelles (NBCI) et les Gardai doivent être autorisés à faire leur travail.

Leo Vardakar fait face à des appels à démissionner après les dernières révélations

Micheal Martin a remplacé Leo Varadkar en tant que Taoiseach l’année dernière

Le leader du Fine Gael doit partir Mary Lou McDonald

« Cependant, notre position reste telle qu’elle était en novembre. Le leader du Fine Gael doit partir. » M. Varadkar a présenté ses excuses pour avoir divulgué le document, admettant que ses actions n’étaient «pas des meilleures pratiques», mais continue de nier avoir enfreint les lois. Au cours du week-end, il est apparu que Gardai examinant l’affaire avait transformé son enquête en enquête criminelle. Le National Bureau of Crime Investigation (NBCI) examine s’il y a eu violation de la législation anti-corruption ou de la loi sur les secrets officiels. S’exprimant aujourd’hui, Mme McDonald a déclaré que M. Varadkar aurait dû être démissionné lorsque l’histoire a éclaté pour la première fois en novembre, décrivant sa position comme intenable. JUSTIN: Menace de Poutine – Le Royaume-Uni « largement dépassé » par la Russie, a averti Boris

Mary Lou McDonald, chef du Sinn Fein

Elle a ajouté: «En novembre dernier, nous avons déposé une motion de censure contre le chef du Fine Gael, Leo Varadkar, car nous pensions qu’il aurait dû être limogé et tout ce qui s’est passé depuis lors a prouvé que nous avions raison. «Il n’est resté au pouvoir que parce que le Fianna Fail, les Verts et un certain nombre d’indépendants le maintiennent là-bas. « Il a raconté une histoire de coq et de taureau au Dail en novembre dernier et a été contraint de changer son histoire à plusieurs reprises alors que de plus en plus d’informations sont apparues. » L’ancien Taoiseach a déclaré au Dail – la principale législature irlandaise – qu’il avait remis une copie d’un accord de rémunération entre l’État et une organisation de médecins à un groupe rival de médecins généralistes. NE MANQUEZ PAS

L’Irlande exhortée à se rendre au Royaume-Uni pour obtenir de l’aide après le déploiement « désastreux » du vaccin de l’UE [INSIGHT]

L’Irlande du Nord a-t-elle suspendu le jab d’Oxford? [EXPLAINED]

Brexit POLL: Boris Johnson devrait-il couper les liquidités de l’UE après avoir craché à la frontière? [POLL]

Theresa May et Leo Varadkar devant le numéro 10 en 2017

Theresa May et Leo Varadkar discutent de la « solution » du Brexit en 2017

Le directeur des poursuites pénales décidera si des lois ont été enfreintes ou non et si des accusations criminelles sont appropriées ou non. M. Varadkar a nié tout acte répréhensible et a proposé de rencontrer Gardai pour répondre à toutes ses questions. Son porte-parole a déclaré: «Les gardai n’ont pas été en contact avec les Tanaistes à ce sujet. «Le mois dernier, sur la base des reportages des médias, ses avocats ont contacté le gardai pour confirmer sa volonté de les rencontrer et faire une déclaration.

Dossier d’information de Leo Varadkar

« Son avis juridique est qu’il n’a commis aucune infraction et attend avec impatience que l’affaire soit réglée. » La pression sur M. Varadkar augmente, avec Ogra Fianna Fail, l’aile jeunesse des partenaires de la coalition de M. Varadkar, l’appelant à se retirer jusqu’à ce que l’enquête se termine dans une lettre adressée au whip en chef du gouvernement, Jack Chambers. Le président d’Ogra Fianna Fail, Tom Cahill, a déclaré: «Nous ne sommes pas intéressés par la politique interne du Fine Gael, et nous ne pensons pas non plus que cette question soit pertinente pour la stabilité du gouvernement. «Nous sommes préoccupés par le fait que le deuxième membre le plus haut gradé de notre gouvernement fasse l’objet d’une enquête de la Garda pour la fuite d’un accord de rémunération.

Micheal Martin et Leo Varadkar s’affrontent lors d’un débat électoral l’année dernière