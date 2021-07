Nouvelles de Leo Varadkar : L’ancien Premier ministre irlandais se déchaîne contre les fans anglais alors que les craintes de candidature à la Coupe du monde grandissent Politique | Nouvelles

in

Un certain nombre de supporters sans billets pour la finale de l’Euro 2020 dimanche soir ont franchi les barrières de sécurité et ont fait irruption dans le stade national de Londres. Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes agressées dans les halls du stade. Des rapports ont circulé selon lesquels certaines personnes sans billets étaient à l’intérieur du terrain pendant tout le match et des détenteurs de billets avaient peur d’affronter ceux qui occupaient leurs sièges.

La police métropolitaine a déclaré avoir arrêté 86 personnes liées au match, dont 53 au stade de Wembley, pour diverses raisons et que 19 officiers avaient été blessés alors qu’ils affrontaient des foules « volatiles ».

Il a été suggéré que des scènes de violence pourraient porter un coup dur à la candidature conjointe à la Coupe du monde 2030, mais l’ancien Premier ministre irlandais Leo Varadkar y reste pleinement favorable.

Il a déclaré: “Je suis à 100% derrière cette candidature. Je suis vraiment encouragé par cela et très désireux que l’Irlande en fasse partie.

“Je pense que l’équipe d’Angleterre est un hommage à leur nation. Malheureusement, certains de leurs supporters ne le sont pas. Nous avons vu la violence et le mauvais comportement hier.”

On a également demandé à M. Varadkar si les scènes l’avaient fait changer d’avis sur la candidature combinée pour la Coupe du monde, ce à quoi il a répondu: “Je ne pense pas, non.

“C’est une minorité et je ne pense pas que nous devrions jamais essayer de goudronner toute une nation ou tout un ensemble de fans ou de soutien, juste sur la base du comportement de ce que je pense être une minorité.”

Mais l’ancien Premier ministre irlandais a lancé une attaque cinglante contre une petite partie des supporters anglais qui ont hué l’hymne national italien peu avant le choc final de l’Euro 2020.

Il a déclaré: “Nous avons vu quelque chose de vraiment malheureux dans le sport, quelqu’un huant l’hymne national de quelqu’un d’autre. Cela ne devrait pas être fait.

Mais M. Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni et l’Irlande ont toujours de très, très bons arguments” pour organiser la Coupe du monde dans neuf ans.

Le Premier ministre a déclaré : « C’est un processus long et difficile.

“Je suis un vétéran des scènes de 2010 à Zurich où nous avons essayé de l’obtenir la dernière fois, ce qui ne s’est pas très bien passé.

“Mais je pense que le Royaume-Uni a un très bon dossier.

“Je ne voudrais pas laisser mes espoirs s’envoler avec moi parce que je me souviens de ce que c’était il y a 10 ans, mais nous ferons certainement de notre mieux.”

Il a ajouté: “Je pense que c’était dommage qu’une petite minorité ait essayé hier de le gâcher.

“Je ne pense pas qu’ils aient endommagé l’atmosphère, certainement pas dans le stade lui-même.

“Mais nous allons regarder ce qui s’est passé.

“Je pense qu’il y avait des difficultés particulières à contrôler et à faire respecter un événement dans le contexte des tests et des règles de distanciation sociale.”