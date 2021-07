Nouvelles de l’épidémie de variole du singe : un hospitalisé à Dallas après un voyage aux États-Unis Monde | Nouvelles

La personne touchée est actuellement hospitalisée et reçoit un traitement. Le CDC travaille avec la compagnie aérienne et un certain nombre d’autres organisations pour retrouver les passagers du vol concerné qui pourraient avoir été en contact avec la personne infectée. Dans une déclaration urgente, le CDC a déclaré : « Le CDC travaille avec la compagnie aérienne et les autorités sanitaires nationales et locales pour contacter les passagers des compagnies aériennes et d’autres personnes susceptibles d’avoir été en contact avec le patient lors de deux vols : Lagos, Nigéria, à destination d’Atlanta le 8 juillet. , avec arrivée le 9 juillet; et Atlanta à Dallas le 9 juillet.

La déclaration, cependant, a ajouté que le risque d’infection est minime car la plupart des passagers, sinon tous, portaient des masques faciaux pendant le vol.

Le CDC a ajouté : « La variole du singe est une maladie virale rare mais potentiellement grave qui commence généralement par un syndrome grippal et un gonflement des ganglions lymphatiques et évolue vers une éruption cutanée généralisée sur le visage et le corps.

« La plupart des infections durent de 2 à 4 semaines. Monkeypox appartient à la même famille de virus que la variole, mais provoque une infection plus bénigne.

«Dans ce cas, les tests de laboratoire au CDC ont montré que le patient est infecté par une souche de monkeypox le plus souvent observée dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, y compris le Nigeria. Les infections par cette souche de monkeypox sont mortelles chez environ 1 personne sur 100.

“Cependant, les taux peuvent être plus élevés chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.”

Les experts ne savent pas exactement d’où vient la variole du singe dans la nature.

Ils pensent qu’il pourrait se propager par les rongeurs africains et les petits mammifères.

Les gens peuvent contracter le virus lorsqu’ils sont mordus ou griffés par un animal infecté.

