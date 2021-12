Nouvelles de l’équipe alors que Ralf Rangnick effectue sa première visite à Old Trafford avant le choc de la Premier League avec l’équipe de Mikel Arteta

Manchester United accueille Arsenal dans ce qui devrait être un affrontement à succès en Premier League à Old Trafford.

Ralf Rangnick a obtenu son permis de travail pour prendre en charge par intérim les Red Devils, mais Michael Carrick devrait être l’homme de la pirogue contre les Gunners.

C’est un match énorme pour les deux équipes à Old Trafford

Les Red Devils entrent dans le match à la suite d’un match nul 1-1 contre Chelsea le week-end dernier, tandis que les Gunners espèrent s’appuyer sur leur victoire 2-0 contre Newcastle le week-end dernier.

Le choc de la Premier League débutera à Old Trafford à 20h15. Arsenal pourrait entrer dans le top quatre avec une victoire, tandis que la 10e place United pourrait entrer dans le top six joueur ci-dessous PARI SPÉCIAL – Obtenez Arsenal pour gagner, BTTS et Pierre-Emerick Aubameyang pour marquer à 9/1