Nouvelles de l’équipe alors qu’Eddie Howe dirige les Magpies pour la première fois à St James ‘Park dans un combat de relégation contre les Canaries

Eddie Howe prend en charge son premier match à St James’ Park suite à sa nomination en tant que patron de Newcastle United.

Les Magpies affronteront Norwich City ce soir dans un concours qui est déjà considéré comme un pointeur de relégation à six points alors que le 19e affronte le 20e à Tyneside.

Eddie Howe et Dean Smith s’affronteront à St James ‘Park ce soir

Les deux équipes cherchent désespérément trois points et la rencontre devrait donc être féroce.

Le match de Premier League débutera à St James' Park à 19h30, heure du Royaume-Uni. Newcastle est à la recherche de sa première victoire en championnat de la saison.