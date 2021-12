Nouvelles de l’équipe avant le premier match de Ralf Rangnick en charge avec Cristiano Ronaldo en ligne pour figurer dans le choc de Premier League à Old Trafford

Ralf Rangnick met en place son règne à Manchester United cet après-midi alors qu’ils accueillent Crystal Palace à Old Trafford.

Les Red Devils ont remporté une victoire palpitante 3-2 contre Arsenal jeudi soir et espèrent marquer trois autres points précieux alors qu’ils cherchent à remettre leur saison sur les rails.

Ralf Rangnick dirigera Manchester United pour la première fois contre Palace

Pour les Eagles, ce sera une excellente occasion de reprendre le chemin de la victoire après une série de trois matchs sans victoire.

Le choc de la Premier League débutera à Old Trafford à 14 heures. Manchester United pourrait passer à la cinquième position avec une victoire sur Palace. ÉQUIPES : à confirmer, talkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

