Nouvelles de l’équipe Croatie-Espagne, la France de Mbappe affrontera la Suisse plus tard, les nouvelles de l’équipe d’Angleterre voient Mount et Foden pressentis pour commencer contre l’Allemagne

Les huitièmes de finale de l’Euro 2020 se poursuivent ce soir, certaines des plus grandes équipes du tournoi ayant effectué des sorties anticipées.

Le Danemark et l’Italie ont réservé leur place en quarts de finale, mais les Pays-Bas et le Portugal, tenant du titre, sont tous les deux absents.

Le Portugal a été battu par la Belgique pour mettre fin aux espoirs de Cristiano Ronaldo de mener à nouveau son pays vers la gloire, et Roy Keane a visé son jeune coéquipier Joao Felix pour son rôle dans la défaite.

La France et l’Espagne sont toutes deux en action plus tard, avec la Suisse et la Croatie comme adversaires.

De plus, nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles du camp anglais avant le choc décisif de mardi avec l’Allemagne.

Jose Mourinho nous rejoindra sur talkSPORT avant le match et aura sans aucun doute quelque chose à dire sur Luke Shaw, qui a accusé son ancien manager de Manchester United d’être obsédé par lui.

