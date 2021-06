Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que Bruno Fernandes a abandonné et que Ronaldo et Mbappe s’affrontent dans un match crucial du Groupe F, l’Angleterre pourrait attendre

in

Le Portugal et la France s’affrontent ce soir dans un énorme match du Groupe F à l’Euro 2020.

La France, qui était détenue par la Hongrie la dernière fois, sera en tête du groupe avec une victoire à Budapest.

Le Portugal affronte la France ce soir lors d’une énorme égalité à l’Euro 2020

Le Portugal, quant à lui, a besoin d’au moins un point pour s’assurer qu’il est l’une des meilleures équipes à la troisième place, tandis qu’une victoire pourrait lui permettre de remporter le groupe F en fonction de la manière dont l’Allemagne contre la Hongrie se déroule.

L’Angleterre pourrait attendre l’un ou l’autre de ces deux-là alors que les Three Lions affronteront le finaliste du groupe F lors des huitièmes de finale mardi prochain.

Ce match verra Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe s’affronter dans ce qui devrait être une rencontre passionnante.

Portugal v France : comment écouter

Ce match du Groupe F aura lieu à 20h le mercredi 23 juin.

Une couverture complète de la Puskas Arena sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

La couverture de l’Allemagne contre la Hongrie sera sur talkSPORT 2 en même temps. Russ Williams présente avec les commentaires d’Adam Bridge et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Ronaldo a renvoyé le Portugal pour une victoire 3-0 sur la Hongrie lors de son premier match de l’Euro 2020 Portugal contre France: Equipes confirmées

Portugal XI : Patrício; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Danilo, Moutinho, Renato Sanches, Bernardo, Ronaldo. Jota.

France XI: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez ; Tolisso, Pogba, Kanté ; Mbappé, Griezmann, Benzema.

.

La France n’a pu que faire match nul avec la Hongrie la dernière fois Portugal contre France: Qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur du Portugal Fernando Santos : « Nous avons analysé le match contre l’Allemagne et sommes arrivés à la conclusion que nous ne jouions pas le football portugais.

« Quelque chose ne va pas si une équipe qui n’a encaissé trois buts dans un match qu’une seule fois en 58 matchs, en concède quatre pour la première fois. Vous devez à la fois attaquer et bien défendre.

« La France est une équipe très forte tout au long du match et elle défend beaucoup. Contre l’Allemagne, nous avons vu [Antoine] Griezmann a passé pratiquement toute la seconde mi-temps à jouer à l’arrière droit et à lancer les contre-attaques, ce qu’il a bien fait.

Le sélectionneur français Didier Deschamps : « Il n’y a pas de motivation supplémentaire avec la possibilité d’éliminer le Portugal.

« Notre ambition est d’obtenir le meilleur résultat possible qui aura un impact sur le classement et, accessoirement, sur nos adversaires.

« Nous sommes assurés d’être en huitièmes de finale et cela nous donne un certain calme qui n’est pas en concurrence avec notre ambition.