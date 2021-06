Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que d’anciens rivaux s’affrontent dans le blockbuster Euro 2020 les 16 derniers affrontements

L’Angleterre affrontera de vieux ennemis l’Allemagne dans les 16 derniers du Championnat d’Europe.

Les Three Lions ont dominé le groupe D sans encaisser de but, battant la Croatie et la République tchèque et faisant match nul avec l’Écosse.

L’Angleterre s’apprête à affronter l’Allemagne lors d’un affrontement à succès pour l’Euro 2020 les 16 derniers

L’Angleterre a été solide tout au long de la phase de groupes mais n’a pas encore trouvé sa meilleure forme, notamment en attaque.

Maintenant, les hommes de Gareth Southgate sont confrontés à un énorme test au premier tour de la phase à élimination directe alors qu’ils accueillent l’Allemagne à Wembley.

Les Allemands avaient besoin d’un match nul tardif contre la Hongrie pour sortir de leur groupe.

L’équipe de Joachim Low a été médiocre contre la France lors de son match d’ouverture, mais a impressionné contre le Portugal avant d’être poussée jusqu’au bout lors de son dernier match de groupe.

L’Angleterre et l’Allemagne ont une rivalité célèbre avec une foule de moments mémorables entre les deux puissances du football.

Maintenant, ils écriront un autre chapitre de leur longue histoire avec le vainqueur de cette égalité qui devrait avoir de grandes chances d’atteindre la finale du tournoi.

talkSPORT vous présente les 51 matchs de l'Euro 2020 en direct cet été

.

Raheem Sterling a joué pour l’Angleterre à l’Euro 2020 Angleterre contre Allemagne : comment écouter

Ce dernier match de 16 aura lieu à 17h le mardi 29 juin.

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 15h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce. Nous aurons également des analyses de Sol Campbell et Jose Mourinho.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Quart de finale: Vs Suède/Ukraine (20h, samedi 3 juillet, Rome)

Demi-finale: Vs Pays-Bas/République tchèque/Pays de Galles/Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: France/Suisse/Croatie/Espagne/Belgique/Portugal/Italie/Autriche (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Angleterre contre Allemagne: Equipes

Angleterre

Gardiens de but: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier ( Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain: Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka ( Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund)

Avant: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Allemagne

Gardiens de but: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Francfort)

Défenseurs: Emre Can (Dortmund), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern)

Milieu de terrain: Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), İlkay Gündoğan (Manchester City), Jonas Hofmann (Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Florian Neuhaus (Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern)

Avant: Kai Havertz (Chelsea), Thomas Müller (Bayern), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)

L’Angleterre de Southgate affronte l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020 Angleterre contre Allemagne: Qu’est-ce qui a été dit?

Gareth Southgate dit que les places de départ sont à gagner alors que l’Angleterre commence les préparatifs pour le choc massif de la semaine prochaine avec l’Allemagne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait sa formation de départ idéale lors des huitièmes de finale contre les finalistes du groupe F, Southgate a déclaré: “Au cours des 12 derniers mois, chaque fois que j’ai écrit une feuille d’équipe plus de deux jours avant un match, c’est changé, donc pour le moment, non.

«Nous regarderons les matchs (mercredi), nous verrons comment tout le monde va une fois de retour à St George’s et au cours des deux prochains jours de récupération et nous partirons de là.

«Je pense que ce qui est clair, c’est qu’il y a certains domaines de l’équipe que nous avons pu construire plus près de ce que nous pensons être une pleine force au cours des quatre dernières semaines environ.

« Les joueurs sont arrivés en retard des finales européennes ou (nous avons) été incapables de les faire entrer sur le terrain à cause d’une blessure ou d’un manque de forme physique et j’ai toujours pensé que nous allions devoir évoluer dans ce tournoi en termes de sélection. C’est pourquoi l’équipe a été si importante.

Southgate a qualifié le groupe anglais de “vraie performance collective” dans un contexte difficile qui s’est poursuivi cette semaine lorsque Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints de s’isoler.

“Je pense que nous avons été incroyablement vigilants tout au long, vraiment, donc ce qui s’est passé avec les deux garçons a été une véritable anomalie”, a déclaré Southgate.

«Mais à cause de ce qui s’est passé, nous avons dû reparler aux joueurs juste pour leur rappeler, mais franchement, nos protocoles signifiaient que nous ne nous sommes pas décollés dans le passé.

« La façon dont nous nous sommes décollés et les autres non est au-delà de l’entendement pour moi, vraiment.

“Juste parce qu’il y a des preuves de la nôtre et pourtant, il est clair que la situation avec les autres a été un risque plus élevé en termes de transmission du virus, donc cela semble particulièrement dur pour nos deux joueurs.

“Ce n’est pas utile pour nous en tant qu’équipe, mais dévastateur pour les deux garçons qu’ils soient dans un championnat majeur et qu’ils ont dû en manquer une grande partie de cette façon.”