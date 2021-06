Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que l’Angleterre pourrait affronter le vainqueur lors des 16 derniers

in

L’Allemagne et la Hongrie s’affrontent ce soir, le vainqueur se qualifiant pour les 16 derniers de l’Euro 2020.

Les Allemands ont balayé le Portugal la dernière fois, remportant une superbe victoire 4-2 pour riposter après leur première défaite du Groupe F contre la France.

L’Allemagne affronte la Hongrie lors de son dernier match du Groupe F de l’Euro 2020

La Hongrie a également impressionné lors de son dernier match en tenant les Français à égalité.

Une victoire pour l’Allemagne pourrait les voir en tête du groupe en fonction de ce qui se passera au Portugal contre la France.

La Hongrie doit gagner pour progresser et l’Angleterre pourrait affronter le vainqueur de ce match puisqu’elle accueillera le finaliste du Groupe F au prochain tour.

Allemagne v Hongrie : comment écouter

Ce match du Groupe F aura lieu à 20h le mercredi 23 juin.

Une couverture complète de l’Allianz Arena sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Russ Williams sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Adam Bridge et Trevor Sinclair.

La couverture du Portugal contre la France sera sur talkSPORT en même temps. Mark Saggers présente avec les commentaires de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Havertz a marqué le troisième but de l’Allemagne lors de sa victoire contre le Portugal Allemagne-Hongrie: Squads

Allemagne

Gardiens de but: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Francfort)

Défenseurs: Emre Can (Dortmund), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern)

Milieu de terrain: Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), İlkay Gündoğan (Manchester City), Jonas Hofmann (Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Florian Neuhaus (Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern)

Avant: Kai Havertz (Chelsea), Thomas Müller (Bayern), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)

Hongrie

Gardiens de but: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig)

Défenseurs: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonoia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Loïc Necskés (Fehérvár), Willi Orbán (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe)

Milieu de terrain: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Union de Philadelphie), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), András Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigéros (Ferencváş), Kevin Vargaváş ), Roland Varga (MTK Budapest)

Avant: János Hahn (Paks), Filip Holender (Partizan), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Roland Sallai (Fribourg), Szabolcs Schön (FC Dallas), Ádám Szalai (Mayence)

.

Fiola a aidé la Hongrie à gagner un point mérité contre France Allemagne contre Hongrie : qu’est-ce qui a été dit ?

Le sélectionneur allemand Joachim Low : « Nous avions un bon rythme et avons réussi à bien faire circuler le ballon contre le Portugal.

« Le prochain match sera plus difficile si la Hongrie défend avec huit ou neuf joueurs et essaie de frapper sur le contre.

« Ils ont montré à quel point ils peuvent être dangereux. J’espère qu’on jouera toujours avec le rythme, même si l’espace sera restreint, et qu’en même temps, on trouvera un juste milieu entre les deux, pour ainsi dire.

« Il faudra peut-être être patient. »

Le sélectionneur hongrois Marco Rossi : « Puisque nous sommes ici à la fête foraine, nous voulons aussi jouer ; nous voulons bien performer, mais nous devons aussi garder les pieds sur terre.

“Nous espérons apporter notre jeu ‘A’ avec nous à Munich.”