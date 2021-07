Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que les équipes s’affrontent en quarts de finale après les 16 derniers exploits

in

Les conquérants de la France, la Suisse, affrontent l’Espagne en forme lors du premier affrontement en quart de finale de l’Euro 2020.

Les Suisses se sont échappés du groupe A, mais ils ont réussi l’un des plus gros chocs de l’histoire de l’Euro en battant la France, championne du monde, aux tirs au but lors des 16 dernières.

La Suisse affronte l’Espagne lors du premier quart de finale de l’Euro 2020

Ils affronteront désormais l’Espagne qui a battu la Croatie dans un autre thriller, s’imposant 5-3 en prolongation.

Les équipes ont disputé deux des plus grands matches de mémoire récente au dernier tour et il reste à voir combien cela leur a coûté.

Ils se rencontreront à Saint-Pétersbourg avec un affrontement en demi-finale contre la Belgique ou l’Italie en jeu.

Les deux pays ont perdu en huitièmes de finale à l’Euro 2016, ils seront donc impatients de poursuivre leur course cet été.

La Suisse a réservé sa place dans les huitièmes de finale de l’Euro 2020 en battant la France aux tirs au but Suisse-Espagne: Squads

la Suisse

Gardiens de but: Yvon Mvogo (PSV), Yann Sommer (Mönchengladbach), Gregor Kobel (Stuttgart)

Défenseurs: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Bâle), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürich), Ricardo Rodríguez (Turin), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Bâle)

Milieu de terrain: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mayence), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Francfort), Ruben Vargas (Augsbourg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach) , Steven Zuber (Francfort)

Avant: Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferović (Benfica)

Espagne

Gardiens de but: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Défenseurs: José Gayà (Valence), Jordi Alba (Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Milieu de terrain: Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelone), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris ), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Loups)

Avant: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelone)

L’Espagne a battu la Croatie dans un thriller des 16 derniers