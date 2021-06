Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que les hommes de Steve Clarke cherchent à passer malgré le coup de Billy Gilmour

in

L’Ecosse cherchera à atteindre la phase à élimination directe d’un tournoi majeur pour la première fois de son histoire lorsqu’elle affrontera la Croatie ce soir.

Après avoir perdu contre la République tchèque lors de leur ouverture du Groupe D, les Écossais ont réalisé une brillante performance pour remporter un match nul et vierge contre l’Angleterre vendredi dernier.

L’Ecosse affronte la Croatie lors de son dernier match de groupe

Maintenant, ils affrontent la Croatie et une victoire à Hampden Park devrait suffire à les voir progresser parmi les meilleures équipes à la troisième place. Ils pourraient terminer plus haut si l’Angleterre ou les Tchèques perdaient lourdement dans leur rencontre.

Mais les espoirs de qualification de l’Écosse ont subi un coup dur à la veille de leur confrontation incontournable avec les Croates après que Billy Gilmour a renvoyé un test de coronavirus positif.

L’as de Chelsea a été superbe contre l’Angleterre mais doit désormais s’isoler.

Steve Clarke espère que son équipe en aura encore assez pour battre la Croatie et se qualifier.

L’Ecosse a réalisé une brillante performance pour remporter un match nul et vierge avec l’Angleterre vendredi dernier Ecosse contre Croatie: Equipes

Écosse

Gardiens de but: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Défenseurs: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool) ), Greg Taylor (Celtique), Kieran Tierney (Arsenal)

Milieu de terrain: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic) ), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)

Avant: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), Kevin Nisbet (Hibernian)

Croatie

Gardiens de but: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinić (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton)

Défenseurs: Borna Barišić (Rangers), Domagoj Bradarić (LOSC Lille), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Joško Gvardiol (Leipzig), Josip Juranović (Legia Warszawa), Dejan Lovren (Zenit), Mile Škorić (Osijek ), Domagoj Vida (Beşiktaş), Šime Vrsaljko (Atlético Madrid)

Milieu de terrain: Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madrid), Marcelo Brozović (Inter Milan), Milan Badelj (Gênes), Nikola Vlašić (CSKA Moskva), Mario Pašalić (Atalanta), Ivan Perišić (Inter Milan), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb)

Avant: Josip Brekalo (Wolfsbourg), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Ante Rebić (AC Milan)

Gilmour manquera le match après avoir renvoyé un test de coronavirus positif Ecosse contre Croatie : qu’est-ce qui a été dit ?

L’Ecosse a juré qu’elle n’était pas prête à laisser sa campagne Euro 2020 se terminer mardi soir après s’être donné une plate-forme pour écrire l’histoire.

L’entraîneur adjoint Steven Reid a déclaré: “Pour produire une telle performance contre l’Angleterre, j’espère que cela donnera aux gars un peu plus confiance en leurs propres capacités, car ils ont parfois besoin de croire un peu plus en eux-mêmes.

«Nous avons ce sentiment, certains d’entre nous en ont parlé après le match, que nous ne sommes pas encore prêts à rentrer à la maison. Nous voulons aller plus loin dans le tournoi.

“Aussi bonne que soit la performance contre une très bonne équipe anglaise, cela ne signifie finalement rien si nous rentrons à la maison mercredi.

«Nous voulons tirer les points positifs des deux matchs et, espérons-le, marquer un ou deux buts également. Si nous ne marquons pas de but, nous rentrons à la maison.

Cette pointe a été le problème majeur pour l’Écosse après avoir échoué à trouver le filet dans deux matchs égaux.

Lorsqu’on lui a demandé où étaient les objectifs, Reid a répondu : « Où sont-ils ? J’espère venir. J’espère venir mardi.

« Peut-être que c’est juste ce frottement du vert en ce moment. Nous entrons dans de grands domaines, créant beaucoup d’occasions.

“Nous devons simplement continuer à travailler, continuer à occuper ces postes, et à un moment donné, nous espérons atteindre ce ou deux buts qui, espérons-le, nous permettront d’entrer dans la prochaine phase du tournoi.”