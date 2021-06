Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que Romelu Lukaku vise le Soulier d’or et la qualification pour les huitièmes de finale

in

La Belgique pourrait potentiellement se qualifier pour les huitièmes de finale avec une victoire contre le Danemark.

Le premier match des Danois, une défaite contre la Finlande, a été éclipsé alors que Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque sur le terrain de Copenhague.

Eriksen subit des tests à l’hôpital après s’être effondré lors du match du Danemark contre la Finlande

Cependant, les Danois doivent en quelque sorte aller de l’avant et tenter d’obtenir un résultat afin de se qualifier pour les huitièmes de finale.

La Belgique a montré pourquoi elle est l’une des favorites pour remporter l’Euro lors d’une victoire convaincante 3-0 contre la Russie.

Les Diables rouges chercheront à consolider leur première place dans le groupe B lors de cet affrontement contre le Danemark.

Romelu Lukaku sera l’homme à surveiller car le buteur doué a été en pleine forme pour son pays et ayant déjà marqué deux fois lors du tournoi, il visera le Soulier d’or.

.

Lukaku est l’homme clé de la Belgique

Danemark vs Belgique : Effectifs

Danemark

Gardiens de but: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke), Kasper Schmeichel (Leicester)

Défenseurs: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhague), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jørgensen (Copenhague), Simon Kjær (AC Milan), Joakim Mæhle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese) ), Jannik Vestergaard (Southampton)

Milieu de terrain: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Christian Eriksen (Inter Milan), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim) , Daniel Wass (Valence)

Avant: Martin Braithwaite (Barcelone), Andreas Cornelius (Parme), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologne), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhague)

.

Hazard peut-il avoir un impact pour les Belges ?

Belgique

Gardiens de but: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Matz Sels (Strasbourg)

Défenseurs: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Timothy Castagne (Leicester), Jason Denayer (Lyon), Thomas Meunier (Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Milieu de terrain: Nacer Chadli (İstanbul Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Dortmund)

Avant: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)