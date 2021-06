Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT – Azzurri de Roberto Mancini peut se qualifier pour les huitièmes de finale avec une victoire sur le Suisse

in

L’Italie pourrait être la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale si elle bat son rival du Groupe A, la Suisse, mercredi soir.

Les hommes de Roberto Mancini ont semblé dominants lors de leur victoire 3-0 sur la Turquie lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 et espèrent continuer à vivre de bons moments.

. – .

Roberto Mancini a fait un travail fantastique en Italie

Dans l’autre match d’ouverture du Groupe A, la Suisse a été frustrée lors de son dernier match alors que le Pays de Galles a réussi à voler un match nul.

Les Suisses penseront que c’était un match qu’ils auraient dû gagner et maintenant Breel Embolo et ses coéquipiers doivent se battre pour obtenir un résultat afin de maintenir leurs espoirs de qualification.

L’Italie pourrait, quant à elle, envoyer un message à tous les sceptiques quant à ses espoirs de tournoi ce soir avec une autre solide performance, alors qu’elle cherche à poursuivre sa séquence de 29 matchs sans défaite.

Avec un seul match à l’écart, tout est encore ouvert, et un résultat ici pourrait changer toute la dynamique du groupe.

Italie v Suisse : comment écouter

Ce match du Groupe A aura lieu à 20h le mercredi 16 juin.

La couverture complète du Stadio Olimpico sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires proviendront de Joe Shennan et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

L’Italie a semblé très forte lors de sa victoire d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Turquie Italie vs Suisse : l’actualité de l’équipe

Italie: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola,

Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.

Abonnés : Sirigu, Belotti, Pessina, Emerson Palmieri, Chiesa, Acerbi,

Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni, Toloi, Meret.

La Suisse: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler,

Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Abonnés : Widmer, Zakaria, Vargas, Mvogo, Zuber, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Kobel, Comert.

NOUVELLES

Benitez prêt pour le travail d’Everton, le Pays de Galles remporte un affrontement crucial contre la Turquie, l’Italie contre la Suisse en direct

se lever

La star du Pays de Galles comparée à Vardy jouait hors championnat pendant l’Euro 2016

changements

Le patron de l’Angleterre, Southgate, soutenu pour commencer le choc de Grealish contre Mount for Scotland

interdire

L’ancien as de West Ham Arnautovic suspendu à la suite d’une explosion grossière lors du premier match de l’Autriche

disparu

Jason Cundy veut que l’Écosse et le Pays de Galles sortent de l’Euro 2020 et « encouragerait » le vainqueur de la Turquie

caché

Pogba copie Ronaldo alors que la star française retire Heineken de la conférence de presse

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.