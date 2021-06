Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT des 16 derniers matchs alors que l’Angleterre ou l’Allemagne attendent

in

La finale des 16 derniers matchs de l’Euro 2020 voit la Suède affronter l’Ukraine.

La Suède a connu un bon tournoi jusqu’à présent, battant l’Espagne en tête du groupe E.

La Suède affronte l’Ukraine en huitièmes de finale de l’Euro 2020

L’Ukraine, quant à elle, a terminé troisième du groupe C mais n’a pas eu de chance dans ses défaites contre les Pays-Bas et l’Autriche.

Le vainqueur de ce match affrontera l’Angleterre ou l’Allemagne en quart de finale samedi à Rome.

Suède v Ukraine : comment écouter

Ce dernier match de 16 matchs aura lieu à 20h le mardi 29 juin.

Une couverture complète de Hampden Park sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Russ Williams sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Alex Crook et Chris Iwelumo.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct. Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Calendrier de l’Euro 2020

Voici qui joue qui dans les 16 derniers…

Pays de Galles 0-4 Danemark

Italie 2-1 Autriche (AET)

Pays-Bas 0-2 République tchèque

Belgique 1-0 Portugal

Croatie vs Espagne (17h, lundi 28 juin, Copenhague)

France vs Suisse (20h, lundi 28 juin, Bucarest)

Angleterre vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Suède vs Ukraine (20h, mardi 29 juin, Glasgow)

Suède v Ukraine : Effectifs

Suède

Gardiens de but: Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton)

Défenseurs: Ludwig Augustinsson (Werder Brême), Pierre Bengtsson (Vejle), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf ( Manchester United), Mikael Lustig (AIK)

Milieu de terrain: Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mayence), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bologne), Gustav Svensson (Guangzhou)

Avant: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Spartak Moskva)

Ukraine

Gardiens de but: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Défenseurs: Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Eduard Sobol (Club Brugge), Olchyksandr Tym Kiev), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiev), Oleksandr Zinchenko (Manchester City)

Milieu de terrain: Roman Bezus (Gand), Yevhen Makarenko (Courtrai), Ruslan Malinovskyi (Atalante), Marlos (Shakhtar Donetsk), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev)

Avant: Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Roman Yaremchuk (Gand), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros)

La Suède a impressionné à l’Euro 2020 jusqu’à présent