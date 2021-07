Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT du choc des quarts de finale alors que l’Angleterre pourrait attendre

in

Packages surprises de l’Euro 2020, la République tchèque et le Danemark s’affronteront à Bakou pour une place en demi-finale.

Les deux équipes viennent tout juste de se classer dans leurs groupes mais ont maintenant une réelle chance dans le tournoi.

La République tchèque et le Danemark s’affronteront à Bakou en quarts de finale de l’Euro 2020

Les Tchèques ont obtenu un résultat époustouflant en huitièmes de finale en battant les Pays-Bas.

Le Danemark, quant à lui, a poursuivi sa remarquable course en écrasant le Pays de Galles dans un hommage approprié à la star touchée Christian Eriksen.

Ces deux-là vont maintenant affronter un affrontement en demi-finale contre l’Angleterre ou l’Ukraine sur la ligne.

République tchèque contre Danemark: Comment écouter

Ce match de quart de finale aura lieu à 17h le samedi 3 juillet.

Une couverture complète du stade olympique de Bakou sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Nigel Adderley et David Connolly.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

La République tchèque devient de vrais prétendants à l’Euro 2020 République tchèque contre Danemark: Equipes

République Tchèque

Gardiens de but: Tomáš Koubek (Augsbourg), Aleš Mandous (Olomouc), Tomáš Vaclík (Séville)

Défenseurs: Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Vladimír Coufal (West Ham), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Tomáš Holeš (Slavia Praha) , Aleš Matějů (Brescia), David Zima (Slavia Praha)

Milieu de terrain: Antonín Barák (Vérone), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Král (Spartak Moskva), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jakub Pešek (Sparta Praha), Michal Sadílek (Liberec), Petr Ševčík (Slavia Praha), Tomáš Souček (West Ham)

Avant: Adam Hložek (Sparta Praha), Michael Krmenčík (PAOK), Tomáš Pekhart (Legia), Patrik Schick (Leverkusen), Matěj Vydra (Burnley)

Danemark

Gardiens de but: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke), Kasper Schmeichel (Leicester)

Défenseurs: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhague), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jørgensen (Copenhague), Simon Kjær (AC Milan), Joakim Mæhle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese) ), Jannik Vestergaard (Southampton)

Milieu de terrain: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Christian Eriksen (Inter Milan), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim) , Daniel Wass (Valence)

Avant: Martin Braithwaite (Barcelone), Andreas Cornelius (Parme), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologne), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhague)

.

Le Danemark a battu le Pays de Galles en huitièmes de finale