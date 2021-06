Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT – Gareth Bale mène les Dragons alors que les nations du groupe A se battent pour la qualification

in

Gareth Bale dirigera le Pays de Galles dans un match crucial contre la Turquie cet après-midi.

Les Dragons auraient laissé la paire la plus heureuse après leur match nul avec la Suisse, car ils ont eu du mal à se créer des occasions tout au long du match.

Le Pays de Galles se tournera vers Bale pour s’inspirer avant son affrontement avec la Turquie

La nation saura qu’elle devra apporter son A-game si elle veut battre une équipe turque talentueuse.

Environ 30 000 fans se rendront au stade olympique de Bakou pour assister au match.

L’Italie est l’un des grands favoris du groupe A, et si le Pays de Galles perd aujourd’hui, il devra voler la victoire aux Azzurri lorsque les équipes s’affronteront le dimanche 20 juin.

C’est un match important pour les nations car une victoire les placerait en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le Pays de Galles pourrait voir ses rêves d’Euro se terminer aujourd’hui s’il ne fait pas attention Turquie v Pays de Galles : Effectifs

dinde

Gardiens de but: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Istanbul Başakşehir)

Défenseurs: Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (LOSC Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meraş (Le Havre), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Milieu de terrain: Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Halil Dervişoğlu (Brentford), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Abdülkadir Ömür (Brentford) ), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (West Brom)

Avant: M. Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Enes Ünal (Getafe), Cengiz Ünder (Leicester), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille)

Pays de Galles

Gardiens de but: Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City)

Défenseurs: Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United ), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool)

Milieu de terrain: Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool)

Avant: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

