Nouvelles de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT pour le prochain match alors que les Trois Lions visent une victoire en quart de finale après le résultat de l’Allemagne

L’Angleterre tentera d’atteindre sa deuxième demi-finale du Championnat d’Europe lorsqu’elle affrontera l’Ukraine à Rome ce samedi.

L’héroïque Three Lions de Gareth Southgate a remporté une célèbre victoire contre l’Allemagne lors des 16 derniers matchs pour rendre Wembley fou.

L’Angleterre affronte l’Ukraine en quarts de finale de l’Euro 2020

Le capitaine Harry Kane et la superstar Raheem Sterling ont marqué en seconde période pour faire passer l’Angleterre et éliminer leurs anciens ennemis.

Maintenant, ils affronteront l’Ukraine en quarts de finale après avoir battu la Suède lors d’un affrontement meurtrier en prolongation mardi soir.

L’Angleterre a atteint la demi-finale de l’Euro 96 dans sa meilleure performance au tournoi phare.

Maintenant, Southgate et co ont une grande chance d’égaler cela et potentiellement d’aller encore plus loin compte tenu de leur tirage favorable.

Le vainqueur de cet affrontement affrontera le Danemark ou la République tchèque à Wembley en demi-finale de mercredi.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Battre l’Allemagne 2-0

Quart de finale: Vs Ukraine (20h, samedi 3 juillet, Rome)

Demi-finale: Vs République tchèque/Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: Suisse/Espagne/Belgique/Italie (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Raheem Sterling a ouvert le score pour l’Angleterre contre l’Allemagne avant que Harry Kane ne double son avance Angleterre v Ukraine: Equipes

Angleterre

Gardiens de but: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier ( Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain: Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka ( Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund)

Avant: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Ukraine

Gardiens de but: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Défenseurs: Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Eduard Sobol (Club Brugge), Oleksandr Tym Kiev), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiev), Oleksandr Zinchenko (Manchester City)

Milieu de terrain: Roman Bezus (Gand), Yevhen Makarenko (Courtrai), Ruslan Malinovskyi (Atalante), Marlos (Shakhtar Donetsk), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev)

Avant: Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Roman Yaremchuk (Gand), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros)

L’Ukraine a été obligée de parcourir toute la distance contre la Suède, ce qui pourrait être de bon augure pour l’Angleterre Angleterre contre l’Ukraine : qu’a-t-on dit ?

Gareth Southgate a rapidement mis fin à la victoire historique de l’Angleterre contre l’Allemagne et s’est recentré sur l’énorme quart de finale de l’Euro 2020 avec l’Ukraine.

“Je pense juste à samedi, vraiment”, a déclaré l’entraîneur anglais.

« C’était agréable d’être à côté. Voir le deuxième but entrer était un moment vraiment spécial.

« Mais nous n’avons pas encore atteint ce que nous voulons atteindre. Nous pouvons regarder en arrière sur une journée comme aujourd’hui dans le futur, mais je veux vraiment bien réussir samedi et me concentrer sur ce match, vraiment.

« Ces joueurs continuent d’écrire l’histoire et ils ont à nouveau la chance. Nous n’avons jamais participé qu’à une seule demi-finale du Championnat d’Europe, donc, encore une fois, ils ont la chance de faire quelque chose de vraiment spécial et nous devons nous assurer de nous donner les meilleures chances de le faire.

«Bien sûr, maintenant, nous devons aller à Rome, loin de nos propres fans.

« Une expérience différente pour nous et nous devons être prêts à relever tous ces défis et ces changements. Le temps de préparation est bien sûr très court, donc beaucoup moins de temps sur le terrain d’entraînement.

Southgate a mené l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2020, mais voudra aller beaucoup plus loin

«Je veux dire, nous avons pu travailler de manière inhabituellement aussi approfondie cette semaine que nous l’avons été parce que nous n’avons pas normalement ce temps avec les joueurs.

« Ce sera un redressement plus rapide. Il s’agira de récupérer, il s’agira de s’assurer psychologiquement que nous sommes de retour au bon endroit.

“C’est là que l’équipe a été si bonne pour comprendre les changements. Les joueurs qui n’ont pas joué autant qu’ils l’auraient espéré ont été immenses.

«Je dois dire que c’est un rôle vraiment difficile et ils l’ont fait avec brio. Nous leur avons dit hier « écoutez, nous parlons encore de deux semaines pour faire partie de quelque chose de vraiment spécial » et ils sont tous dans le coup.

« Mais cela ne facilite pas les choses. Vous vous entraînez le matin et c’est une séance difficile pour ce groupe qui n’a pas joué. Je l’ai fait donc je sais ce que ça fait.

“Mais sans leur mentalité et sans la façon dont ils ont été et leur contribution lorsqu’ils sont entrés dans le match en tant que remplaçants, alors nous ne serions pas en quart de finale maintenant.”