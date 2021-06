Nouvelles de l’équipe, dernière couverture principale et complète de talkSPORT, y compris l’action de la Suède contre la Pologne lors des derniers matchs du groupe E

in

L’Espagne affronte la Slovaquie ce soir à la recherche de sa première victoire à l’Euro 2020.

L’Espagne, championne d’Europe 2008 et 2012, a connu des difficultés jusqu’à présent cet été, s’efforçant de faire match nul avec la Pologne et la Suède.

Aymeric Laporte et l’Espagne ont eu du mal à l’Euro 2020 jusqu’à présent

Ils atteindront la phase à élimination directe avec une victoire sur la Slovaquie ce soir, mais un match nul serait suffisant si la Pologne ne battait pas la Suède.

La Slovaquie, quant à elle, a besoin d’un point à Séville pour réserver sa place en huitièmes de finale.

La Pologne et la Suède s’affrontent dans un autre match du groupe E avec Robert Lewandowski et co qui ont besoin d’une victoire contre les Suédois déjà qualifiés.

Slovaquie v Espagne : comment écouter

Ce match du Groupe E aura lieu à 17h le mercredi 23 juin.

La couverture complète de l’Estadio Olímpico de la Cartuja sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et Alvin Martin.

La couverture de la Suède contre la Pologne sera sur talkSPORT 2 en même temps. Will Gavin présente avec les commentaires de Mark Wilson et Courtney Sweetman-Kirk.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

La Slovaquie cherche à se qualifier pour les 16 derniers matchs Slovaquie contre Espagne: Équipes

Slovaquie

Gardiens de but: Martin Dúbravka (Newcastle), Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk), Marek Rodák (Fulham)

Défenseurs: Dávid Hancko (Sparta Praha), Tomáš Hubočan (Omonoia), Martin Koscelník (Liberec), Peter Pekarík (Hertha Berlin), Ľubomír Šatka (Lech Poznań), Milan Škriniar (Inter Milan), Martin Valjent (Majorque), Denis Vavro (Huesca)

Milieu de terrain: László Bénes (Augsbourg), Ondrej Duda (Köln), Ján Greguš (Minnesota), Marek Hamšík (IFK Göteborg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Praha), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Parme) , Stanislav Lobotka (Napoli), Tomáš Suslov (Groningue), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava)

Avant: Róbert Boženík (Feyenoord), Michal Ďuriš (Omonoia), Róbert Mak (Ferencváros), Ivan Schranz (Jablonec)

Espagne

Gardiens de but: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Défenseurs: José Gayà (Valence), Jordi Alba (Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Milieu de terrain: Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelone), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris ), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Loups)

Avant: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelone)

L’Espagne d’Alvaro Morata a fait match nul 1-1 contre la Pologne lors du dernier match Slovaquie-Espagne : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur de la Slovaquie Stefan Tarkovic : « La Suède et la Pologne étaient les favorites dans nos matches contre elles, mais l’Espagne est la favorite et pas seulement dans notre groupe mais dans tout le tournoi.

« Il faut bien préparer le match. Je crois toujours que nous pouvons réussir.

Le sélectionneur de l’Espagne Luis Enrique : « La Slovaquie rend très difficile de marquer contre eux, et un match nul les conduirait également à se qualifier.

«Ils sont très difficiles à briser à travers le canal central parce qu’ils encombrent cette zone avec beaucoup de joueurs. Ce match va être plus délicat que la plupart des gens ne le pensent.

“Nous n’avons eu que des complications lors de nos deux premiers matches et nous allons à nouveau faire face à des complications très similaires. Mais nous sommes prêts.