Nouvelles de l’équipe et comment regarder Gerrard et ses collègues affronter un difficile concours de Ligue Europa

Les Rangers sont confrontés à la perspective d’une égalité délicate alors qu’ils affrontent le Sparta Prague en Ligue Europa ce soir.

Le début de saison a été mitigé pour l’équipe de Steven Gerrard qui n’a pas tout à fait atteint les sommets atteints la saison dernière.

Steven Gerrard espère un résultat positif à Prague

Cependant, ils siègent au sommet de la Premiership écossaise après avoir remporté cinq victoires en sept matchs.

Un déplacement en République tchèque sera un véritable test alors que le Gers cherche à marquer ses premiers points au tableau après une défaite 2-0 à domicile contre Lyon lors de la première journée.

Sparta Prague v Rangers : date et heure

Le concours de la Ligue Europa aura lieu le jeudi 30 septembre au stade Letna de Prague.

Le coup d’envoi est prévu à 17h45, heure du Royaume-Uni.

L’équipe de Steven Gerrard participe au coup d’envoi anticipé avec ses rivaux Celtic en compétition à 20 heures.

Le match doit avoir lieu au stade Letna à Prague

L’affrontement devrait être télévisé et sera diffusé en direct sur BT Sport 3.

La couverture commencera à 17h15 et se terminera à 19h45 le jeudi soir.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser ce match en direct via l’application sur leur ordinateur, leurs appareils mobiles et leurs tablettes.

Les mises à jour de l’affrontement seront disponibles sur talkSPORT tout au long de la soirée.

Scott Arfield reviendra pour les champions écossais Sparta Prague v Rangers: Nouvelles de l’équipe

Le Sparta Prague sera privé de l’attaquant Lukas Julis, absent en raison d’une blessure à l’aine.

Ils seront également privés de Ladislav Krejci, Casper Hojer et Borek Dockal.

Steven Gerrard n’aura aucun nouveau souci de blessure avant le match.

Scott Arfield reviendra dans l’équipe avec Stephen Kelly et Robby McCrorie, tandis que Filip Helander, Ryan Kent, Nnamdi Ofoborh et Ryan Jack restent absents.

L’équipe de Steven Gerrard est prête à relever le défi du Sparta Prague contre les Rangers : qu’est-ce qui a été dit ?

Steven Gerrard dit qu’il n’a “aucune appréhension” avant le match concernant les abus raciaux après que Glen Kamara a été victime d’abus contre le Slavia Prague il y a six mois.

Il a déclaré : « J’ai parlé à la majorité de mes joueurs ces derniers jours et nous avons parlé du match.

« Glen et Kemar, qui ont été touchés lors du dernier match, sont bien placés et ont hâte. Les deux veulent venir et faire une performance pour l’équipe.

« Il n’y a aucune appréhension en ce qui me concerne, j’ai eu l’assurance que tout ira bien.

“Pour moi, il s’agit de se concentrer sur le jeu, de préparer l’équipe de la meilleure façon possible et j’espère que ce sera un très bon spectacle car vous avez deux bonnes équipes qui ont toutes deux besoin de ces points. Je prédis que ce sera un très bon match.

« Écoutez, cela (les progrès dans la lutte contre le racisme) est hors de mon contrôle. Je pense que c’est pour les pouvoirs en place.

«Je pense que toutes les personnes impliquées dans le jeu, vous y compris, nous cherchons toujours à nous améliorer, toujours à la recherche des pouvoirs en place pour aller de l’avant et faire preuve de leadership sur ce sujet.

« On sait qu’il n’est pas totalement hors jeu ou éradiqué, il y a encore plus de travail et plus d’éducation à mettre en place.

«Mais, dans ma position, vous ne pouvez parler et dire que certaines choses et pousser et soutenir. C’est pour les gens qui sont plus haut placés que moi impliqués dans le jeu qui peuvent faire la différence et le changement.