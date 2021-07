Nouvelles de l’équipe et préparation pour la finale de l’Euro 2020, Saka s’apprête à commencer avec Foden un doute, les fans se rassemblent à Londres

in

Aujourd’hui, l’Angleterre tente de mettre fin à 55 ans de souffrance.

Les Three Lions affrontent l’Italie en finale de l’Euro 2020 à 20 heures lors de leur première apparition en finale d’un tournoi majeur depuis qu’ils ont remporté la Coupe du monde en 1966.

Il y aura 60 000 fans à Wembley qui les rugiront et des millions regarderont et écouteront à la maison.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, n’a qu’un seul problème de blessure pour le match, Phil Foden ayant raté l’entraînement samedi avec un coup mineur et peu susceptible de figurer.

talkSPORT aura toute la préparation tout au long de la journée, avec des informations et des analyses d’experts d’une foule d’invités de premier plan, et nous vous proposerons ensuite une couverture en direct et exclusive de Wembley.

Suivez notre blog en direct ci-dessous pour les toutes dernières…