Nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi, chaîne de télévision alors que Dean Smith cherche à rebondir après une série de trois défaites contre les Hammers en forme

Aston Villa fait face à une tâche difficile pour retrouver le chemin de la victoire lorsqu’elle accueillera West Ham en forme ce week-end.

L’équipe de Dean Smith a suivi une célèbre victoire à Old Trafford à la fin du mois dernier avec une série de trois défaites successives en Premier League.

La Villa de Dean Smith affronte les Hammers de David Moyes après une série de trois défaites consécutives

Villa a battu Manchester United 1-0 avant de perdre des déplacements à l’extérieur contre ses rivaux du nord de Londres, Tottenham et Arsenal, entre une défaite derby préjudiciable contre les Wolves.

West Ham, quant à lui, vole dans toutes les compétitions, avec une victoire 1-0 sur les Spurs le week-end dernier, les plaçant à la quatrième place de la ligue.

L’équipe de David Moyes possède également un bilan parfait lors de sa première campagne en Ligue Europa alors qu’elle a éliminé Man City de la Coupe Carabao en milieu de semaine.

Aston Villa contre West Ham : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 31 octobre.

Le match à Villa Park débutera à 16h30.

West Ham a récolté les trois points avec une victoire 3-1 sur Villa lors de ce match la saison dernière, avec Jesse Lingard marquant deux fois lors de ses débuts.

Le penalty de Benrahma a scellé la place des Irons en quarts de finale de la Coupe Carabao cette semaine Aston Villa v West Ham: chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Villa est tombé à une défaite 3-1 contre Arsenal lors de leur dernière sortie en Premier League Aston Villa contre West Ham: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes accueillent à nouveau Bertrand Traoré après sa convalescence, mais Morgan Sanson et Jaden Philogene-Bidace sont portés disparus pour cause de maladie.

Keinan Davis est de retour en action après un problème au genou, mais Leon Bailey n’est peut-être que suffisamment en forme pour le banc alors que Villa cherche à gérer son retour sur le terrain.

Trezeguet reste le grave absent de Villa alors qu’il poursuit sa rééducation après une grave blessure au genou qu’il a subie plus tôt cette année.

Pendant ce temps, West Ham était à nouveau sans la signature d’Alex Kral pour la victoire aux tirs au but contre City après son test positif au Covid-19.

Vladimir Coufal a également souffert d’une blessure à l’aine, mais l’arrière latéral a réussi à faire une apparition tardive lors de la victoire des Hammers mercredi.

Bailey a fait son retour de blessure en tant que remplaçant en deuxième mi-temps contre les Gunners Aston Villa contre West Ham: faits du match Aston Villa est sans victoire lors de ses six dernières rencontres de Premier League avec West Ham (D3 L3) depuis une victoire 1-0 à domicile en mai 2015 West Ham a remporté ce match exact 3-1 la saison dernière et cherche à remporter des victoires consécutives en championnat à l’extérieur contre Aston Villa pour la première fois depuis une série de trois entre 1965 et 1967. Aston Villa a perdu chacun de ses trois derniers matchs de Premier League. , pour la dernière fois dans la compétition en février/mars 2020 (4). West Ham a remporté 17 points lors de ses neuf matches de Premier League cette saison (V5 D2 L2), son meilleur début de saison depuis 2015-16 sous Slaven Bilic (également 17 pts). Les Hammers n’ont remporté que six de leurs 10 premiers matchs au cours des cinq saisons précédentes de haut niveau et une fois en Premier League, la campagne 2015-16 susmentionnée. Aston Villa a perdu ses trois matchs de Premier League en octobre 2021 – la dernière fois ils ont joué jusqu’à quatre matches de championnat en un mois et ont tous perdu en avril 2016 (perdu 5/5). West Ham est invaincu lors de ses sept derniers matches de Premier League à l’extérieur (W5 D2), le dernier ayant une plus longue séquence sans défaite. sur la route dans l’élite entre août et novembre 1986 (huit de suite). L’attaquant d’Aston Villa Danny Ings a affronté West Ham en Premier League plus souvent sans jamais marquer que n’importe quel autre adversaire (9 matchs). En effet, il a également terminé du côté des perdants lors de huit de ses neuf apparitions contre les Hammers dans l’élite, tirant l’autre. Après une série de 12 matchs sans victoire contre Aston Villa en Premier League entre 2006 et 2012 (D8 L4) , le patron de West Ham, David Moyes, a remporté cinq de ses sept derniers contre eux dans la compétition (D2). Seul Mohamed Salah (10 buts, 5 passes décisives) a été directement impliqué dans plus de buts en Premier League que Michail Antonio de West Ham cette saison (6 buts, 3 passes décisives). Depuis le retour de David Moyes au club en janvier 2020, Antonio a inscrit 25 buts et 10 passes décisives en 49 apparitions, 14 buts de plus que tout autre joueur des Hammers. Jacob Ramsey a marqué son premier but en Premier League pour Aston Villa lors de leur défaite 3-1 contre Arsenal, âgé de 20 ans et 147 jours, leur plus jeune buteur de l’élite depuis Jack Grealish en septembre 2015 (20 ans 3 j). Le dernier joueur aussi jeune que Ramsey le jour de ce match (20 ans 156 jours) à marquer lors de matchs consécutifs de Premier League pour Villa était Gabriel Agbonlahor en janvier 2007 (20 ans 99 jours).