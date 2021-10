Nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi, chaîne de télévision alors que les Magpies recherchent la première victoire après la sortie de Steve Bruce contre les dirigeants de la Premier League ; Mateo Kovacic OUT après une blessure à l’entraînement

Newcastle fait face à une tâche difficile pour remporter sa première victoire de la saison face au leader de la Premier League Chelsea samedi.

Les Magpies sont revenus par derrière pour arracher un point lors de leur match nul 1-1 à Crystal Palace le week-end dernier lors de leur premier match depuis que Steve Bruce a quitté le club.

Newcastle est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison face au leader de la ligue Chelsea

Les nouveaux propriétaires de l’équipe de Tyneside n’ont pas encore nommé de remplaçant, ce qui signifie que le patron par intérim Graeme Jones prendra à nouveau en charge les Blues.

Newcastle n’a qu’une place d’avance sur Norwich – qui a été battu 7-0 par l’équipe en forme de Thomas Tuchel lors de la dernière sortie de Chelsea.

Newcastle contre Chelsea : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le samedi 30 octobre.

Le match à St James Park Park débutera à 15h.

Newcastle n’a remporté qu’une de ses six dernières rencontres de Premier League contre Chelsea, perdant les cinq autres, avec pour seul triomphe une victoire 1-0 en janvier 2020.

Newcastle v Chelsea : chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce luminaire ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Mount a mis fin à son attente d’un but avec son premier de la saison Newcastle contre Chelsea: nouvelles de l’équipe

Jonjo Shelvey est à nouveau disponible pour les hôtes après avoir purgé sa suspension d’un match pour le carton rouge qu’il a reçu lors de la défaite 3-2 contre Tottenham.

Pourtant, Joe Willock reste incertain après la révélation que l’ancien milieu de terrain d’Arsenal souffre d’une blessure à l’orteil depuis septembre.

Martin Dubravka et Paul Dummett sont également confrontés à des contrôles d’aptitude tardifs pour évaluer si l’un d’eux pourrait revenir pour le patron par intérim Jones.

Chelsea a quant à lui un certain nombre de préoccupations, Mateo Kovacic souffrant d’une blessure aux ischio-jambiers pendant l’entraînement et sera mis à l’écart pendant des semaines.

Les attaquants Romelu Lukaku et Timo Werner seront tous les deux absents une fois de plus tandis que Christian Pulisic n’est toujours pas prêt à faire son retour de blessure non plus.

Mais il y a des nouvelles plus positives sur N’Golo Kante qui devrait être de retour dans l’équipe de la journée après s’être reposé pour la Coupe Carabao en milieu de semaine.

Le dernier match de Newcastle s’est terminé 1-1, le coup de pied au-dessus de Callum Wilson gagnant un point aux Magpies

Newcastle contre Chelsea : qu’est-ce qui a été dit ?

Tuchel: « Ambiance dans le stade pour eux, l’expérience en ce moment a une énorme valeur à jouer contre nous. Nous ne pouvons pas nous contenter d’être soi-disant favoris.

« J’aime la façon dont nous avons abordé ces matches, les efforts que nous avons déployés, exactement ce que nous attendons de notre équipe.

« Nous savons très bien que vous pouvez renverser la vapeur et combler les écarts en 90 minutes.

« Newcastle essaiera d’offrir ses meilleures performances, mais nous sommes responsables de nous, d’établir de nouvelles normes et de répondre à ce que nous exigeons. Nous nous attendons à un match difficile.

Newcastle v Chelsea: faits du match Newcastle a perdu cinq de ses six dernières rencontres de Premier League avec Chelsea, remportant l’autre 1-0 en janvier 2020. Chelsea a remporté deux de ses trois derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Newcastle (L1), plus de ils ont eu lors de leurs sept visites précédentes à St James ‘Park (W1 D2 L4). Depuis le début de la saison dernière, Newcastle a concédé plus de buts en championnat à domicile (43) et a gardé moins de draps propres en championnat à domicile (deux) que tout autre. présente l’équipe de Premier League au cours des deux campagnes. Les Magpies n’ont pas encore gardé leur cage inviolée à St. James’ Park cette saison. Newcastle n’a remporté aucune victoire lors de ses neuf matchs de championnat jusqu’à présent cette saison. Seulement deux fois dans leur histoire, les Magpies n’ont remporté aucun de leurs 10 premiers matchs d’une campagne de championnat, bien qu’ils aient évité la relégation à la fin de la saison à chaque fois (1898-99 et 2018-19). Chelsea cherche à en gagner quatre. matchs consécutifs de Premier League sous Thomas Tuchel pour la deuxième fois. Ils l’avaient déjà fait en février, avec le quatrième match de cette série contre Newcastle United. Chelsea a déjà eu 14 buteurs différents en Premier League cette saison, le plus tôt d’une campagne qu’une équipe ait jamais eu autant de joueurs pour eux en la compétition (hors buts contre son camp). Chelsea a la meilleure différence entre les buts marqués (23) et les buts attendus (15) en Premier League cette saison, marquant huit buts de plus que ne le suggère leur xG. À l’autre extrémité, Chelsea a concédé (3) près de huit buts de moins que contre xG (10,7), également la meilleure différence de la division. Mason Mount a été impliqué dans plus de buts en Premier League pour Chelsea sous la direction de Thomas Tuchel que tout autre. joueur du club (11 – 7 buts, 4 passes décisives), le milieu de terrain anglais ayant réussi un triplé contre Norwich la dernière fois. L’attaquant de Newcastle Callum Wilson a marqué six buts lors de ses six derniers matchs de Premier League, autant qu’il en avait dans ses 21 précédents dans la compétition. Il cherche à marquer lors de quatre apparitions consécutives dans la compétition pour la deuxième fois, en septembre 2019 avec Bournemouth. Ben Chilwell a marqué lors de chacune de ses quatre dernières apparitions en Premier League pour Chelsea (4 buts). Il n’avait marqué que deux buts lors de ses 26 premiers matchs avec le club dans la compétition.