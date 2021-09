Nouvelles de l’équipe, informations sur la diffusion en direct, heure du coup d’envoi et plus

in

La campagne de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde se poursuit mercredi soir lorsque les Three Lions affrontent la Pologne à Varsovie.

Tout ce que vous devez savoir avant la Pologne contre l’Angleterre

Aperçu du match – Pologne vs Angleterre

Gareth Southgate tentera de remporter six victoires en autant de matches lorsqu’il affrontera la Pologne à Varsovie mercredi 8 septembre.

Les Three Lions se dirigent vers le match après avoir battu Andorre et la Hongrie par 4-0 au cours des six dernières journées.

L’équipe de Southgate se présente comme de redoutables adversaires ayant marqué 15 buts et n’ayant encaissé qu’une seule fois lors des cinq matches de qualification pour la Coupe du monde qu’ils ont déjà disputés.

Malgré cela, la Pologne ne sera pas un jeu d’enfant pour Southgate et son équipe talentueuse.

Les hôtes n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs 14 derniers matches internationaux à domicile, hors Euro 2020, remportant neuf victoires et quatre nuls.

Une victoire anglaise sur les Eagles – qui sont deuxièmes du classement des qualifications du Groupe I après une victoire 7-1 sur Saint-Marin la dernière fois – scellerait effectivement le passage des Three Lions en finale de la Coupe du monde.

Nouvelles de l’équipe

Southgate a fait deux 11 de départ complètement différents pour les matchs contre la Hongrie et Andorre.

La Pologne représentant une menace plus grande que les adversaires les plus récents de l’Angleterre, il est probable que Southgate nommera une équipe solide pour l’affrontement à Varsovie.

D’autres nouvelles de l’équipe seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Lieu et heure de coup d’envoi pour la Pologne contre l’Angleterre

Le voyage de l’Angleterre à Varsovie a lieu le mercredi 8 septembre 2021.

L’affrontement au PGE Naradow débutera à 19h45 BST.

Qu’a dit Gareth Southgate avant le match?

Southgate anticipe un plus grand défi contre la Pologne que celui posé par la Hongrie et Andorre.

Il a déclaré aux médias avant le choc de mercredi : « Nous sommes dans un bon moment et l’équipe joue bien.

«Nous avons une équipe de joueurs, dont chacun est plus que confortable à jouer et joue bien.

«Mais aussi ces moments sont dangereux parce que, si nous avons un sentiment de complaisance, nous entrons dans un match qui sera un défi.

“C’est un haut niveau de motivation mais aussi de se prémunir contre le sentiment que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes. Nous obtenons de bons résultats parce que nous travaillons dur les uns pour les autres. »

Sur la profondeur de la qualité disponible pour le joueur de 51 ans, Southgate a déclaré: “Vous pourriez discuter de quelle est notre équipe la plus forte, mais l’équipe qui a joué en Hongrie, nous avons évidemment pu reposer ces gars-là après le match.

“Il y a encore une énorme concurrence pour les places dans ce groupe et il n’est pas si simple de dire que nous avons gagné ce match et que cette équipe repartira et offrira le même niveau de performance.”

Comment suivre la Pologne contre l’Angleterre

L’affrontement entre l’Angleterre et la Pologne sera diffusé sur ITV.

La couverture de Mark Pougatch, Ian Wright, Roy Keane et le reste de l’équipe commence une demi-heure avant le coup d’envoi à 19h15 BST.

Alternativement, des commentaires radio peuvent être trouvés sur BBC Five Live et talkSPORT.

