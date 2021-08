Nouvelles de l’équipe Leicester v Man City: le dernier Community Shield

Les champions de Premier League, Manchester City, affrontent les vainqueurs de la FA Cup Leicester dans le Community Shield ce soir.

City, qui a remporté le Community Shield à six reprises et plus récemment en 2019, a dominé ses matchs de pré-saison et cherchera à se remettre de sa défaite finale en Ligue des champions contre Chelsea à la fin du dernier mandat.

.

Leicester affrontera Man City dans le Community Shield ce week-end

Leicester devra laisser derrière lui sa pré-saison terne avec les joueurs de la première équipe prêts à revenir pour le grand affrontement.

Les Foxes affronteront les Wolves lors de leur match d’ouverture en Premier League le week-end prochain tandis que City commencera la défense de son titre à Tottenham.

Les deux espèrent participer à leurs premiers matches de haut niveau après avoir remporté la gloire du Community Shield à Wembley.

Nouvelles de l’équipe de Leicester City

Le défenseur de Leicester Wesley Fofana sera absent pendant plusieurs mois après avoir subi une fracture du péroné lors d’un défi d’horreur lors du match amical de pré-saison de mercredi contre Villarreal.

Fofana a été victime d’un terrible tacle tardif de l’attaquant Nino et a été longuement soigné sur le terrain du King Power Stadium, notamment sous oxygène, avant d’être emporté.

Les Foxes ont d’autres problèmes en défense avec Jonny Evans, James Justin et Timothy Castagne.

Pendant ce temps, la nouvelle recrue Patson Daka pourrait commencer son premier match de compétition avec une chance de gagner de l’argent.

Leicester City FC

Le nouvel attaquant de 23 millions de livres sterling Patson Daka pourrait rejoindre Jamie Vardy à l’avant

Le record de 11 buts de Jamie Vardy en 15 matchs contre City pourrait s’avérer le facteur décisif pour le départ du joueur de 34 ans.

Kasper Schmeichel n’a pas repris l’entraînement de pré-saison et manquera probablement un retour au stade de Wembley.

Kiernan Dewsbury-Hall pourrait faire une apparition au milieu de terrain après sa solide performance contre QPR samedi dernier.

Les recrues estivales Boubakary Soumare et Ryan Bertrand pourraient faire leurs débuts.

Nouvelles de l’équipe de Man City

Jack Grealish pourrait participer à son premier match pour Manchester City à Wembley samedi après son transfert de 100 millions de livres sterling d’Aston Villa à temps.

Les défenseurs Nathan Ake, Ruben Dias, Benjamin Mendy et Joao Cancelo ont passé des minutes de pré-saison cohérentes avant le Community Shield.

GETTY

Pep Guardiola visera un autre Community Shield après avoir remporté la Premier League

Pep Guardiola pourrait chercher à produire un onze de départ avec un mélange de joueurs de l’équipe première et des moins de 23 ans, car les niveaux de forme physique des joueurs de retour de l’Euro 2020 ont été remis en question.

Kevin De Bruyne était l’homme du match dans le Community Shield 2019, mais ne figurera pas.

Phil Foden est également absent.

Fernandinho devrait faire partie intégrante du milieu de terrain et devrait commencer après que sa pré-saison l’ait montré favori au milieu de terrain défensif devant la ligne défensive.

Riyad Mahrez a maintenant marqué trois buts en trois matchs, après le dernier match d’échauffement contre Blackpool mardi soir, et a un fort potentiel pour débuter.

.

Raheem Sterling et Riyad Mahrez sont habitués à s’aligner sur l’une ou l’autre aile de City, mais Mahrez pourrait figurer dans le lancement de XI Community Shield: couverture talkSPORT

Les commentaires complets de Wembley seront diffusés en direct sur talkSPORT 2 avec notre préparation à partir de 17h.

Adrian Durham sera votre hôte à Wembley et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Trevor Sinclair.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action et vous pourrez également obtenir toutes les dernières nouvelles sur l’application talkSPORT.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.