Nouvelles de l’équipe, score et couverture complète de talkSPORT, y compris les dernières de l’Ukraine contre l’Autriche alors que le groupe C est décidé

Les Pays-Bas chercheront à maintenir leur bon départ pour l’Euro 2020 lorsqu’ils affronteront la Macédoine du Nord à Amsterdam.

Les Néerlandais ont battu l’Ukraine et l’Autriche jusqu’à présent cet été et ont scellé la première place du groupe C.

Les Pays-Bas s’assurent la première place du Groupe C

Ils affronteront dimanche l’une des quatre meilleures équipes classées troisièmes des huitièmes de finale à Budapest, mais premier hôte de la Macédoine du Nord qui a déjà été éliminé.

Ailleurs dans le groupe C, l’Ukraine affronte l’Autriche à Bucarest dans un affrontement vainqueur.

Celui qui revendique la victoire dans cette égalité passera en deuxième position tandis que l’autre devra attendre comment la situation classée troisième se déroulera.

Goran Pandev espère envoyer la Macédoine du Nord au sommet Pays-Bas v Macédoine du Nord: Equipes

Pays-Bas

Gardiens de but: Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter Milan), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joël Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ)

Milieu de terrain: Frenkie de Jong (Barcelone), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moskva), Jurriën Timber (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Avant: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Séville), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Macédoine du Nord

Gardiens de but: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)

Défenseurs: Ezgjan Alioski (Leeds), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Visar Musliu (Fehérvár), Kire Ristevski (Újpest), Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (Charler)

Milieu de terrain: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Stuttgart), Eljif Elmas (Napoli), Ferhan Hasani (Partizani), Tihomir Kostadinov (Ružomberok), Boban Nikolov (Lecce), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Stefan Spirovski (AEK Larnaca)

Avant: Daniel Avramovski (Kayserispor), Goran Pandev (Gênes), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Vlatko Stojanovski (Chambly), Aleksandar Trajkovski (Majorque), Ivan Tričkovski (AEK Larnaca), Krste Velkoski (Sarajevo)

Les Pays-Bas ont impressionné jusqu’à présent cet été Pays-Bas contre Macédoine du Nord : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur-chef des Pays-Bas, Frank De Boer, a confirmé qu’il n’apporterait que deux changements à son équipe pour leur dernier match de groupe contre la Macédoine du Nord.

“Je pense qu’il y a suffisamment d’espace entre ce match et l’autre à venir, donc nous pouvons jouer à plein régime lors de la prochaine phase à élimination directe, sinon vous avez une trop longue période de repos entre les matchs”, a-t-il déclaré.

“Il y a d’autres choses que nous pouvons améliorer, donc ces aspects sont vraiment importants.”

La Macédoine du Nord ne peut plus se qualifier, après avoir perdu ses deux premiers matches, mais Igor Angelovski veut que son équipe s’en sorte.

“En seconde période contre l’Ukraine, nous étions la vraie Macédoine du Nord et avons montré que nous méritions d’être au Championnat d’Europe”, a-t-il déclaré.

« C’est ainsi que nous devrions jouer contre les Néerlandais. Nous voulons faire un vrai spectacle et, espérons-le, ramasser nos premiers points du tournoi. »